BBB 23: Cara de Sapato passa mal após crise e produção fica em alerta: "Últimas 24 horas"

Cara de Sapato pede ajuda para sister após ter fortes crises dentro do reality; veja o que aconteceu

O Big Brother Brasil 23 continua pegando fogo e na tarde deste sábado, 18, Cara de Sapato (32) sentiu os sintomas da pressão em seu corpo.

O lutador de MMA deixou a produção em alerta após não se sentir muito bem após toda a confusão desencadeada no fim da Prova do Líder.

No limite, Cara de Sapato disse para a amiga Amanda (31), que estava tendo crise de ansiedade novamente devido a pressão dentro do reality.

Ao ouvir o relato do amigo, Amanda resolveu medir os batimentos cardíacos de Cara de Sapato, já que ele estava com tontura, mãos geladas e pensamentos acelerados.

“Você começou com pensamento ruim, mais ansioso?", perguntou ela. E então o amigo respondeu: “É, sei lá... é 'chatão' isso, demais". Amanda ainda tentou acalmá-lo: "Somos humanos, passamos por muita coisa nas últimas 24 horas e você é bem sensível".

Para acalmar Cara de Sapato, no fim do desabafo Amanda ainda fez uma massagem no atleta, que também teve apoio e o consolo de MC Guimê.

Eita!

Após muitos boatos de que Cara de Sapato teria um affair fora da casa do BBB 23 , a suposta "namorada" do lutador, Ivna Lopes, se pronunciou nas redes sociais.

Através de um vídeo publicado em um Instagram de fofoca, a moça contou sobre sua relação com o brother.

"Sobre o que vem passando de ontem pra hoje nas minhas contas, nas minhas redes sociais, eu to sofrendo vários ataques e ontem um deles falou que não ia ficar barato... fui surpreendida na madrugada quando algum hacker trocou todas as minhas senhas... enfim um caos, bagunçou a minha vida, eles tão dando relatos que não sou eu", explicou.