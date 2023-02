BBB 23: “Cara de Sapato” opina sobre clima da casa após conflitos com Cristian: “Outra casa”

Após uma madrugada de brigas, de acordo com Antônio “Cara de Sapato”, a casa do BBB 23 amanheceu diferente

Na madrugada desta segunda-feira, 13, após a formação do Paredão, de acordo com Antônio “Cara de Sapato” e alguns brothers do Quarto Deserto, a casa do BBB 23 amanheceu diferente.

Tal mudança se deve ao jogo de Cristian ter sido exposto por Sarah Aline, o que gerou revoltas, principalmente na sister Paula.

“Maior climão no outro quarto ainda”, começou dizendo “Cara de Sapato”, se referindo ao quarto Fundo do Mar.

E o emparedado Bruno Gaga concordou: “Tá. Pesado, né?”. “Com o Cristian. O resto da galera não, acordou outra casa”, comentou o lutador de MMA.

O influenciador Fred também comentou: “Estamos morando em outra casa hoje”. Bruno ainda comentou sobre o estado de Cristian após os acontecimentos: “Ele tá ali, passado. Está lidando com as suas atitudes, né?”.

“As consequências”, adicionou Bruno. Fred ainda opinou sobre quais serão os próximos passos de Cristian: “Agora ele vai tentar se fazer de vítima”.

Então, “Cara de Sapato” ponderou: “Vai ser aquela parada, tipo júri popular. Eu até falei pra ele, numa boa: ‘velho, tu vai ter que ir para o Paredão. Os argumentos que tu tá dando são muito fracos. Tu tá se contradizendo pra car*lh* nas paradas’”.

DR!

Após ficar sabendo das atitudes de Cristian e se irritar com as informações que recebeu, Paula teve uma DR com Cristian, que resultou em choro por parte da sister.

"Você lembra, eu não te perguntava nada do grupo, você que acabava me falando. Eu não te perguntava e você sabe disso, foi isso que me matou. Era muito mais eu te falando para te proteger e em momento te trazer para perto, do que eu perguntar sobre eles", afirmou Paula.