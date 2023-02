BBB 23: Cara de Sapato faz apelo ao público e se declara para Amanda: “Porto seguro”

Durante Raio-X do BBB 23, Cara de Sapato abriu o coração sobre seus sentimentos por Amanda

A casa mais vigiada do Brasil amanheceu tensa nesta segunda-feira, 13, após a formação do paredão na última noite e durante o Raio-X desta manhã, Antônio Cara de Sapato (32) resolveu abrir o coração com o público sobre seus sentimentos pela sister Amanda (31), emparedada da semana, ao lado de Bruno Gaga (32), Guimê (30) e Paula (28).

Além de se declarar, o lutador, inclusive, revelou que a sister é sua prioridade no game e pediu que o público a deixasse continuar no BBB 23, visivelmente emocionado durante o vídeo diário: “Minha primeira prioridade aqui dentro, ela que é uma pessoa incrível, que me ajudou muito.”, iniciou o relato.

O atleta ainda lembrou de uma situação inusitada que passou com a médica dentro da casa: “As pessoas não sabem, mas eu tive uma crise de pânico aqui dentro e nesse episódio ela pegou minha mão, isso foi durante a noite, até de madrugada e ela, de fato, só largou minha mão quando eu já estava dormindo, quando sabia que já estava tudo bem.”, disse com carinho.

Por fim, Antônio fez um apelo ao público: “É uma pessoa muito importante pra mim aqui dentro, é realmente um porto seguro, é sabe, uma jogadora incrível, uma pessoa incrível uma grande amiga, então eu peço muito para que a Amandinha possa ficar aqui, possa continuar nesse jogo e que vocês possam ver muito mais as coisas boas dela.”, finalizou.

Cara de Sapato consola Amanda após paredão: ''Te amo tanto''

Na madrugada de domingo, 12, Cara de Sapato não se desgrudou de Amanda, depois que a sister foi indicada ao paredão. Assustada com a possibilidade de sair da casa, a médica desabafou com o lutador, que a consolou com palavras de carinho.

"Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você… quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Esfria a cabeça...", disse ele. Mais tarde, Antônio se declarou novamente à amiga: “Juro que não tô falando da boca para fora. Não sei se é porque te amo tanto.", disse sobre a volta do paredão.