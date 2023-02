BBB 23: Cara de Sapato desaba ao saber que Key presenciou morte de seu amigo: ''Vi tudo''

Cara de Sapato chorou ao saber que Key viu seu amigo perder a vida em uma confusão em uma festa

O lutador Cara de Sapato teve uma crise de choro neste sábado, 04, ao saber que Key Alves presenciou a morte de seu amigo, o também lutador Leandro Lo.

A jogadora de vôlei momentos antes havia comentado no quarto com outros brothers e o líder que já havia presenciado o assassinato de uma pessoa querida. Cara de Sapato então falou sobre o caso de Leandro.

"Perdi um amigo agora, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa, aí...", contou o atleta.

Em seguida, Key Alves revelou que estava na mesma festa. "Foi na minha frente, eu vi tudo", falou a sister. Ao saber disso, Cara de Sapato desabou e começou a chorar.

O campeão de jiu-jitsu Leandro Lo foi assassinado no ano passado, em agosto, durante uma festa em São Paulo.

Bruna Griphao reclama de Larissa para sister: ''Fez pior''

A atriz Bruna Griphao desabafou com a cantora Aline Wirley sobre o desentendimento que teve com sua dupla de entrada no BBB 23, a pipoca Larissa Santos. Neste sábado, 04, a famosa comentou com a ex-Rouge o que aconteceu entre ela e a amiga para ficar chateada.

Segundo Griphao, ela não gostou da atitude de Larissa em relação ao caos que teve na casa após o fim da festa. Isso porque, a loira não achou justo a professora de Educação Física criticar a situação após ter feito algo semelhante em outro dia.

"Ela (Larissa) começou a falar que ontem eu peguei muito ar, que eu nem lembro o que aconteceu. Só que o que aconteceu ontem? Por que eu briguei com a Lari? Você (Aline) não acorda as pessoas, então você tem o direito (de reclamar). Tipo assim, se eu vou lá e acordo todo mundo e quando forem me acordar eu vou ficar 'não, não sei o que, não me acorda', vou botar o sermão?", explicou.