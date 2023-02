BBB 23: Cara de Sapato consola Amanda após paredão: ''Te amo tanto''

Após ser emparedada, Amanda se irrita com votos da casa e recebe apoio de seu aliado no jogo, Cara de Sapato

Na madrugada desta segunda-feira, 13, após a formação da quarta berlinda do BBB 23, Cara de Sapato (32) tentou acalmar a sister Amanda (31).

A médica está no paredão contra Bruno Gaga, MC Guimê e Paula, e um deles será eliminado na próxima terça-feira, 14. Logo appos o programa ao vivo, Amanda se irritou com os votos que recebeu da casa pelo grupo Fundo do Mar.

"Vá se ferrar. Esse discursinho... 'É confortável para mim'. Ou seja, tem zero justificativa. Uma pessoa joga meu nome e vai todo mundo votar", desabafou a sister na sala da casa, ganhando apoio de BrunaGriphao: "Tem que falar mesmo... Não tem medo de se comprometer, já está emparedada", comentou.

Momentos depois, ainda estressada pela votação, Amanda foi consolada por Cara de Sapato no banheiro. "Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você… quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Como você vai voltar! Esfria a cabeça", disse ele.

Ao se prepararem para dormir no Quarto Deserto, o lutador de MMA novamente declarou seu apoio à sister emparedada. "De uma coisa eu tenho certeza: você é uma pessoa incrível. Eu não posso te dar certeza de nada, Amandinha, mas eu acho muito, muito, que você vai ficar", disse o brother. "Eu espero que sim", respondeu a sister.

Na sequência, Sapato se derreteu: "Juro que não tô falando da boca para fora. Não sei se é porque te amo tanto."

Após a declaração, eles se abraçaram.

BBB 23: Cara de Sapato consola Amanda após paredão

Sapato aconselha Amanda a se acalmar: “Esse jogo gira, você só tem que saber, como eu falei pra você…quem você é, sua personalidade… pra mim, você volta desse paredão, entendeu? Como você vai voltar! Esfria a cabeça. #FicaAmanda#ForaPaulapic.twitter.com/V8LQg4Jc3A — Cara de Sapato #BBB23 (@caradesapatojr) February 13, 2023

BBB 23: Amanda cogita dar Anjo para brother e reação de Cara de Sapato diverte a web

Durante papo com brothers sobre jogo, após vencer a Prova do Anjo no sábado, 11, Amanda analisou como seria caso decidisse imunizar Cristian.

No momento da conversa, na área externa da casa do BBB 23, a médica estava com Cara de Sapato, Fred, Larissa e MC Guimê. O marido de Lexa repara na expressão de Amanda e comenta.

Ela respondeu: "É que veio um pensamento pra mim, agora." Larissa pede para ela compartilhar, e a médica, então, disse: "E se eu imunizasse alguém do outro lado?"

"O Sapatinho não está na reta. A pessoa não vai ser tão assim, de votar em mim depois, né? No mesmo Paredão, você entende?", justificou. "Pra eles não iria fazer sentido nenhum também, Amandinha", opinou Cara de Sapato.

"Eu poderia dar pro Cristian, que me boicotou, que não votou em mim semana passada", avaliou a médica. Antes de se levantar para ir dormir, Cara de Sapato disparou: "Esquece essa história, Amandinha, deixa essa história de lado. Não, nem fala mais sobre isso, sério".

A internet, claro, reparou a reação do lutador e os fãs, principalmente os que shippam os dois brothers, acreditam que rolou ciúmes.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!