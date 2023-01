BBB 23: Bruno se empolga em festa e sensualiza com decoração da casa

Bruno Nogueira deixou o público confuso ao tentar seduzir uma cobra de ouro após festa no BBB 23

O alogoense Bruno Nogueira (32) curtiu muito a festa da última quarta-feira, 25! Mas o brother foi pego pelas câmeras em um momento um tanto quanto confuso e deixou o público do programa curioso para entender a cena.

No episódio, Bruno, que atua como atendente de farmácia fora da casa, aparece no chão de um dos quartos após a festa e começa a dançar com um objeto de decoração da casa, uma cobra de ouro, inclusive, leva a peça até as partes íntimas algumas vezes, enquanto faz caras e bocas, tentando sensualizar com o artefato em mãos. A ação causou estranheza ao público e o vídeo começou a circular na internet.

Entre os comentários, os fãs do reality fizeram algumas brincadeiras sobre a performance de Bruno com o objeto: “A bebida antes de matar, humilha severamente”, disse um internauta no Twitter, já que Bruno parecia estar embriagado. Outra fã ainda criticou a ação do brother: “Pra mim é tudo pra chamar atenção, ele ainda procura a câmera pra ver se está gravando”, alfinetou.

Bruno Nogueira sensualiza com cobra após festa - Reprodução/Globoplay

Saiba o que rolou na última festa do BBB:

Mais uma vez, a noite foi intensa para os moradores da casa mais vigiada do Brasil. A festa foi até a madrugada desta quinta-feira, 26, e rendeu alguns dramas entre os brothers. Entre eles, Bruna e Gabriel chegaram a protagonizar, mais uma vez, algumas cenas inquietantes, incluindo as sisters Paula e Larissa.

Desde o conselho de Tadeu Schmidt, Bruna decidiu se afastar do modelo, mas na festa de ontem, Paula deu um conselho contrário para a sister: “Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua” e continuou: "Os dois se gostam mesmo”. A loira então, chamou atenção para a dimensão dos problemas. Fora da casa, Paula foi criticada pelo público, já que o relacionamento de Bruna e Gabriel é considerado tóxico.