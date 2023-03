BBB 23: Bruna se machuca e recebe atendimento médico: “Sangrando”

Bruna sofreu um acidente durante a Prova do Anjo e precisou ser atendida por médicos no BBB 23

Bruna Griphao (23) e FredDesimpedidos (33) passaram por um baita susto durante a Prova do Anjo deste sábado, 11. Os dois disputavam as vantagens da semana em dupla, quando a atriz acabou sofrendo um acidente e machucou o nariz, que começou a sangrar. Ela recebeu atendimento médico rapidamente após a dinâmica do BBB 23.

Na prova, as duplas deveriam montar um quebra-cabeça, mas de uma maneira inusitada: um dos brothers era um montador, suspenso por cabos para organizar as peças, enquanto o outro brother era um puxador e guiava os movimentos do aliado. Bruna ficou suspensa, mas acabou batendo o nariz em uma estrutura da dinâmica.

Assim que a prova terminou, o jornalista notou que o nariz da amiga estava sangrando e pediu que ela fosse atendida por um médico. Tadeu Schmidt orientou que a loira fosse até o confessionário, onde receberia cuidado especializado. Depois, Fred explicou a situação para os demais confinados: "No que ela bateu o nariz, fez ‘poff’. Aí o capacete ficou assim ó. Ela: ‘Aí, quebrei meu nariz, papo reto…”, relatou.

Fred e Bruna finalizaram a prova com o tempo de 209,818.



Infelizmente a Bru se machucou durante a prova, está bem mas passará por atendimento médico 😔#TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/XmZzzLUPKx — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 11, 2023

Quem ganho a Prova do Anjo?

Enquanto Bruna e Fred passavam por um perrengue, Larissa (23) comemorava a vitória com sua dupla inusitada, Cezar Black (35). Os dois montaram o quebra-cabeça em melhor tempo e venceram a Prova do Anjo. Mesmo sendo de grupos rivais, a dupla se abraçou e vibrou com a conquista.

Mas ao contrário da dinâmica da Prova do Líder desta semana, em que a dupla vencedora Guimê (30) e Ricardo (30) precisaram entrar em uma intriga para definir quem ficaria com as vantagens da liderança, Cezar e Larissa dividem os benefícios. Os dois já escolheram os Monstros da Semana, definiram os convidados para o Almoço do Anjo e agora, terão que entrar em consenso para imunizar um brother na formação do paredão.