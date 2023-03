BBB 23: Bruna revela que prefere deixar o reality se Domitila ficar: “Eu saio”

Após indicar Domitila ao paredão, Bruna se assusta com possibilidade de rival ser favorita do público no BBB 23

As emoções estão à flor da pele na casa mais vigiada do Brasil! Na madrugada desta segunda-feira, 20, Bruna Griphao (24) e Domitila Barros (38) protagonizaram momentos de tensão depois que a loira mandou a ativista para a berlinda. Durante a manhã, a atriz desabafou sobre sua escolha e disse que está assustada com a possibilidade da rival continuar no BBB 23.

Em uma conversa com Aline Wirley (41), Bruna detonou: "Eu acho que tem a possibilidade da Domitila ser a querida do Brasil. Isso me assusta. Juro que me assusta. Eu fico pensando: 'Mano, tem coisa que não está passando na edição'. Porque, nas vezes que eu vi favoritos, não eram pessoas que tinham esse lugar arrogante. Me assusta", iniciou.

Em seguida, a loira disse que aceita sair do reality, caso Domitila continue na casa: "Se for, ok. Eu saio no próximo e o Fred sai neste. Vou seguir minha vida lá fora e quem vier falar, eu falo: 'Mano, vive lá dentro com ela para você ver'. Não fui eu que comecei essa novela”, revelou sobre o possível resultado do paredão.

A atriz ainda justificou suas escolhas no jogo: "Da mesma forma que eu vetei a Domitila na prova, eu vetei o Gabriel, e a gente construiu uma relação linda" e rebateu as acusações de perseguição: "Ela foi para o último Paredão por quê? Porque ela perdeu a dinâmica do Quarto Branco. Que ela, na arrogância dela, quis chamar o Fred. Ela não foi quatro vezes ao Paredão pela casa", disse.

Bruna falando que prefere sair se a Domitila for a favorita, pois as reações dela (Domi), não é possível que o Brasil goste.



Aline disse então se o Fred sair ela vai apertar o botão? Bruna responde que não, mas espera o próximo paredão pra vê se o Brasil tira ela. #BBB23pic.twitter.com/sOmkQMPz6J — Dantas (@Dantinhas) March 20, 2023

Bruna detona reação de sister após indicá-la ao paredão

Mais cedo, durante o Raio-X da manhã desta segunda-feira, 20, Bruna também justificou sua escolha de indicação ao paredão e detonou a reação de Domitila: “Eu sabia que, quando indicasse a Domitila, sabia que ela ia me tratar mal pra caramba, porque normalmente é o que ela faz”, disse. A atriz ainda fez um apelo ao público e declarou sua torcida na berlinda desta semana.