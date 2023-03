BBB 23: Bruna Griphao se declara para Gabriel Santana: "Amo ficar perto de você"

Bruna Griphao também disse que se sente segura com Gabriel Santana

Bruna Griphao conversou com Gabriel Santana durante a Festa da Líder. “Eu amo você”, confessou a atriz. “Como o que?”, ele perguntou.

Gabriel disse que ama Bruna como uma amiga e ela desabafou: “Você sempre foi uma pessoa que me notou aqui dentro e a gente sempre teve uma troca de carinho. Eu sou muito grata por ter você aqui hoje, porque tá difícil. Sou muito feliz de ter você aqui dentro, como amigo mesmo".

Bruna Griphao e Gabriel Santana conversaram sobre sentimentos

Em seguida, Bruna conversou com Gabriel sobre os sentimentos do ator, que já confessou estar gostando dela.

“Tirando o lado amoroso da situação, eu acho que isso é muito uma confusão da sua cabeça, pelo que a gente está vivendo aqui. Eu acho que quando a gente sair, ou se eu saísse, ia ser outra sensação”, ela opinou.

Ele então rebateu e afirmou estar seguro sobre seus sentimentos: “Eu tenho muita segurança do que eu sinto, e não é um problema pra mim a não reciprocidade. Mas eu não tenho medo do que eu sinto, se eu tivesse medo eu teria me afastado de você aqui dentro”.

Ela disse que tudo o que viveu no BBB 23 não a permite colocar o ator em um lugar de relação além de amizade.

"Eu tenho um carinho muito grande, eu amo ficar perto de você. Eu amo você, você me faz me sentir muito bem, tanto que eu procuro você. Mas eu acho que as coisas que eu vivi aqui, eu acho que é o lugar que a gente tem que dar um passo pra trás e analisar as coisas”, ela desabafou.

O ator disse que não vai mudar o que Bruna pensa, e ela também não vai mudar o pensamento dele. A atriz concordou, e voltou a dizer que ama o brother. “Quero te levar pra vida”, finalizou a atriz.