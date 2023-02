BBB 23: Bruna Griphao se confunde e passa alvejante nas partes íntimas

Bruna Griphao deixou os confinados do BBB 23 chocados ao revelar hábito de higiene

Bruna Griphao (23) fez uma descoberta assustadora na manhã desta segunda-feira, 27. A atriz conversava com as colegas de confinamento, Larissa (24) e Amanda (31), sobre algumas questões de higiene pessoal durante sua estadia no BBB 23, quando descobriu que, sem querer, passou alvejante em suas partes íntimas.

A professora de educação física foi quem alertou as amigas sobre os lenços disponíveis no banheiro da casa mais vigiada do Brasil: “Vocês sabem que aquele lenço do banheiro é um lenço pra limpar o banheiro, e não pra passar na x*reca?", Larissa contou e Bruna imediatamente ficou chocada ao notar que fazia o uso do produto incorretamente.

"Gente, eu sempre usei para limpar minha b*nda!", a atriz disse para as amigas, que ficaram assustadas com a revelação. A loira ainda fez questão de contar que cometeu o erro desde que entrou no reality: “Todos os dias”. "Tem alvejante! Tem produto de limpeza naquilo, é pra limpar superfície”, as amigas alertaram ainda perplexas com a confissão de Bruna.

Apesar da tensão após a revelação e dos riscos que o produto de limpeza pode gerar para a saúde íntima da sister, as amigas ainda brincaram sobre a situação: “Que ótimo!”, disse Bruna em tom de ironia e depois fizeram algumas piadas.

a bruna descobrindo que usa o lenço de limpeza do banheiro que tem alvejante pra limpar a bunda pic.twitter.com/EpawiZT1PQ — ju (@juxcoments) February 27, 2023

Bruna Griphao leva bronca após passar desinfetante no olho

Essa não foi a primeira vez que Bruna Griphao usou os lenços umedecidos com produtos de limpeza erroneamente. No começo do mês, a atriz também confundiu o produto com um removedor de maquiagem e acabou levando o lenço direto para o olho.

Em meio a alguns gemidos, ela disse: "Isso aqui não é para passar no rosto não, né?", perguntou. Os brothers que estavam na cozinha ficaram perplexos e Cara de Sapato (32) não escondeu a preocupação: "Claro que não! No rosto? Você é louca?", disse o lutador, que deu várias broncas na atriz por conta dos riscos do produto.