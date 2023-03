BBB 23: Bruna Griphao revela quem pode indicar para o paredão

Após conquistar a liderança da semana, Bruna Griphao revela quem pode ser o seu alvo para ser indicado direto ao paredão do BBB 23

Nova líder do BBB 23, a atriz Bruna Griphao já está pensando em quem vai indicar ao paredão no próximo domingo, 19. Em uma conversa com seus aliados, ela contou que pode colocar o seu alvo em Domitila Barros.

“A gente não sabe que recortes são mostrados lá fora. A gente tem uns recortes aqui dentro de uns momentos de muita arrogância. E tudo bem, isso pode fazer parte dela [Domitila]”, disse ela, e perguntou: “Você viu o lance que ela fez ontem na sala?”.

Então, Fred concordou: “Sim, com a mina que não tem nada a ver com o bagulho”. Aline quis saber o que aconteceu e Fred explicou. “A Dania chamou ela de Domi e a Bruna brincou: 'É Domitila'”. E a atriz completou: “Daí ela falou para a Dania: 'Eu tenho um problema aqui, mas você tem uma energia boa, nosso santo bateu'. Como se a gente tivesse uma energia ruim”.

Assim, Bruna contou que este seria um motivo para indicá-la. “É uma motivação. Se eu tenho alguma coisa pra falar, vou falar: 'olha, achei isso arrogante, não gosto dessas brincadeiras'. O que eu tenho pra falar de outra pessoa? Não tenho nada”, contou.

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos]. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.