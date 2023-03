BBB 23: Bruna Griphao revela que Gabriel ainda ‘mexe’ com o seu coração

Em conversa na casa, Bruna Griphao revelou que o segundo eliminado da edição ainda mexe com os seus sentimentos

Em uma conversa com Cezar e Amanda na área externa da casa, Bruna Griphao, que está cumprindo com o Castigo do Monstro, abriu o coração para os amigos e falou sobre sua vida amorosa e os ‘contatinhos’ que teve fora da casa do BBB 23.

Mas para a surpresa dos brothers, a sister fez uma confissão que ninguém esperava! É que a loira abriu o coração e confessou que Gabriel, o segundo eliminado da edição, ainda mexe com os seus sentimentos, já que ela manteve uma relação com ele nas primeiras semanas do realitty.

"A única coisa que mexeu um pouco comigo foi quando eu vi o vídeo do Fop [Gabriel]. Eu falei: 'cara, o Fop existe'. Tirando isso, não falei que eu ia esperar ninguém", comenta a atriz.

Querendo saber mais sobre o assunto, Cezar questionou: "Mas ainda mexe contigo, ele?", "Mexe, mas não tem mais o que rolar ali, então estou de boa", respondeu a sister.

Bruna Griphao se irrita ao ser colocada no Monstro por Ricardo

Após receber o castigo do Monstro de Ricardo, que ganhou o Anjo da Semana no BBB 23, Bruna Griphao foi para a cozinha da casa mais vigiada do Brasil desabafar com as sisters Aline Wirley, Amanda e Larissa.

“Se ele colocou a Larissa, achei que ele ia colocar o Fredão”, se referindo a Fred Nicácio que voltou ao BBB 23 junto de Larissa por conta de uma repescagem. Larissa tentou justificar a escolha de Ricardo para Bruna: “Ele votou em quem nunca foi [para o Monstro]”.

“Mas e quem ficou três semanas lá fora?”, rebateu a atriz de novo dizendo que por conta da repescagem, Fred Nicácio deveria ter ido para o castigo. Aline Wirley constatou que Ricardo está com o grupo do Quarto Fundo do Mar: “Ele tá fazendo o jogo dele, mas está com eles”.