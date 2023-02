BBB 23: Bruna Griphao revela motivo não atender ao Big Fone

No BBB 23, Bruna Griphao estava ao lado do Big Fone quando o aparelho tocou, mas não atendeu. Agora, ela explicou o motivo!

A atriz Bruna Griphao não atendeu ao Big Fone no início da noite desta quinta-feira, 23, no BBB 23, da Globo. Ela estava ao lado do telefone, mas não foi até ele para atender. Então, ao ser questionada pelos colegas, ela explicou o seu motivo.

A atriz contou que viu quando MC Guimê estava indo na direção do telefone e deixou ele ir. “Estava aqui, só que eu vi o Guimê e falei: 'Vai, vai, vai'... Quando eu vi o Black, eu falei: 'ai ca***, por que que eu não fui?'”, disse ela.

Logo depois, Cezar Black completou: “Estava eu e Guimê aqui, cada um foi para um, aí os dois que estavam aqui fora, um olhou pro outro e ficaram assim. Os dois se abraçaram aqui, velho”. Então, Bruna contou: “A gente ficou assim: 'o que a gente faz?'”.

Fred também contou o motivo para não ter ido até o Big Fone. “Acabei de voltar do Paredão, velho, se eu não tivesse voltado, beleza”, contou ele. Por sua vez, Larissa contou que tinha acabado de entrar na casa. “Estava ali até agora sentada, fui lá dentro fazer xixi”, contou.

MC Guimê atendeu ao Big Fone

MC Guimê atendeu ao Big Fone e recebeu a mensagem do Big Boss dizendo que ele ganhou o Poder Supremo. “Você ganhou o poder Supremo. Com ele você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, você poderá colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se você contar para alguém, você estará no paredão”, disse a voz misteriosa do Big Boss.

Assim que desligou o telefone, MC Guimê falou para todos que é segredo e todos entenderam e não fizeram perguntas para ele. O cantor ficou sentado sozinho no jardim.