BBB 23: Bruna Griphao revela história de amor da avó: "Fugiu para casar"

Bruna Griphao lembrou da avó grega e cantou música que trouxe lembranças

Na área externa da casa, Bruna Griphao contou para Amanda e Aline Wirley a história de amor de seus avós, que se conheceram em Atenas, na Grécia. Anteriormente, a atriz surpreendeu os brothers cantando uma música que lembrava a avó.

"Eles eram de Atenas. Se conheceram na igreja, minha avó cantava e ele também. Se conheceram nesse rolê e se apaixonaram. Só que eles eram jovens e minha avó tinha um casamento arranjado. E ela falou que queria casar com meu avô", disse Bruna.

Ela comentou que a avó, então, decidiu fugir para o Brasil. "Meu avô veio para o Brasil e eles se falavam por carta. Ela falou: 'Eles querem me fazer casar'. Aí ele falou: 'Vem'. E ela fugiu pro Brasil com meu avô, de navio. Veio para casar com meu avô. Casaram, tiveram três filhos. É uma história de amor", finalizou.

BBB 23: Guimê e Bruna detonam postura de Key Alves: "Injustiçada e vítima"

Bruna Griphao desabafou com MC Guimê sobre a postura de Key Alves, enquanto os dois esperavam para gravar o Raio-X diário. Aliados, a loira e o funkeiro detonaram as atitudes da jogadora de vôlei e afirmaram que sua estratégia é se fazer de ‘excluída’ do BBB 23.

"Mano, claro que não. Todo mundo deu oportunidade. Aí teve atitude com cada pessoa... Mas deixa", disse Guimê, revoltado. Bruna concordou com o funkeiro e criticou Key Alves: "Até no dia da briga do Alface... Garota! Ah, injustiçada. Ah, vítima. Fez um inferno o programa inteiro, meteu marra a p*rra do programa inteiro”.

Guimê também concordou com a atriz: “Eu to ligado, isso que é f*da”. Bruna detonou: “Ela quer meter de excluída, ela não dava moral pra ninguém. Ela não olhava, ficava de cabeça reta. Ela e o Cowboy. Sempre se achou aqui dentro. Todo mundo tentou ser maneiro com ela, achava que era o jeito dela e tal, e agora quer meter essa?".