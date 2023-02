BBB 23: Bruna Griphao reclama de Larissa para sister: ''Fez pior''

Após briga da madrugada, Bruna Griphao criticou postura de Larissa com ela

A atriz Bruna Griphao desabafou com a cantora Aline Wirley sobre o desentendimento que teve com sua dupla de entrada no BBB 23, a pipoca Larissa Santos. Neste sábado, 04, a famosa comentou com a ex-Rouge o que aconteceu entre ela e a amiga para ficar chateada.

Segundo Griphao, ela não gostou da atitude de Larissa em relação ao caos que teve na casa após o fim da festa. Isso porque, a loira não achou justo a professora de Educação Física criticar a situação após ter feito algo semelhante em outro dia.

"Ela (Larissa) começou a falar que ontem eu peguei muito ar, que eu nem lembro o que aconteceu. Só que o que aconteceu ontem? Por que eu briguei com a Lari? Você (Aline) não acorda as pessoas, então você tem o direito (de reclamar). Tipo assim, se eu vou lá e acordo todo mundo e quando forem me acordar eu vou ficar 'não, não sei o que, não me acorda', vou botar o sermão?", explicou.

"O negócio foi que ontem a Lari participou da mesma coisa, senão pior, no dia anterior, e ela ficou querendo falar, sendo que era você que estava chateada, entendeu? Aí eu falei: 'velho, não faz sentido você falar isso se no dia anterior você fez pior'. Entendeu o que estou falando? Aí eu fiquei chateada", disse Bruna.

Aline então opinou: "Mas eu não achei que em nenhum momento ela tirou o dela da reta, ela só estava tentando de alguma maneira fazer com que as pessoas entendessem a situação". Bruna retrucou: "Mas você já estava chateada, as pessoas já tinham parado de falar. Você viu que fiquei quieta? Eu me calei. Você estava chateada o que que eu fiz? Vou ficar quieta. Não vou debater com a Aline, ela que está certa".

Larissa Santos e Bruna Griphao discutem depois de confusão generalizada

Na manhã deste sábado, 4, a personal trainer Larissa Santos e a atriz Bruna Griphao acabaram discutindo! A catarinense não gostou nem um pouco da invasão de quartos depois da festa, visto que alguns confinados já estavam dormindo. Porém, a atriz e aliada da personal trainer se ofendeu, batendo boca com sua principal amiga dentro da casa mais vigiada do Brasil.