BBB 23: Bruna Griphao reclama de Larissa, e Paula é criticada após 'indireta': ''Gabriel tá tão na sua''

Paula é criticada na web após incentivar volta de Bruna Griphao com Gabriel e atriz reclama que sister não a deixa se aproximar do brother

A atriz Bruna Griphao (23) tem sentido o afastamento de Gabriel (24) após o alerta de Tadeu Schmidt (48) no último domingo, 22, sobre a relação tóxica dos dois no BBB 23.

Durante a festa na casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta quinta-feira, 26, Paula (28) deu o que falar nas redes sociais e foi alvo de críticas após incentivar volta de Griphao com Gabriel.

“Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua”, disse a biomédica. A atriz respondeu: “Se liga na dimensão das coisas”. Paula comenta: “Os dois se gostam mesmo”.

Depois da 'indireta', Paula ainda falou: “Eu acho podre duas pessoas que se gostam longe uma da outra”. “Tu sabe que não é assim. Não faz isso, não”, pediu Bruna. “Então parei, só porque você pediu”, respondeu a paraense. “Ele fica te olhando, e você fica procurando ele para ficar perto dele. Acho isso podre”, acrescentou a sister.



Paula ainda chegou a se declarar para um ex-namorado, dizendo que quer casar com ele e ter filhos, e Bruna comentou: “Mas não é o meu caso com o Gabriel”. Na sequência, a biomédica deu mais uma alfinetada. “Eu vou parar, mas que eu sei que vocês querem ficar juntos. Estou mentindo? Não estou”, insistiu.

A líder da semana comentou sobre a situação para MC Guimê. “A Paula tá me comprometendo”, desabafou ela.

Na web, Paula foi criticada pela atitude. "Que mulher sem noção, a Bruna pedindo pra parar e ela continuando, que ódio", "Depois de tudo o que aconteceu a Paula ainda tá colocando na cabeça da Bruna pra ela voltar pro Gabriel, que ridículo, aqui só mostra o quanto sem noção essa Paula é", disseram os internautas.

Momentos depois, Bruna reclamou de Larissa (24). Ela disse que a sister não a deixa se aproximar de Gabriel. "Ela chega e puxa, ela fica 'não é pra você se aproximar, não é pra você falar'. Não é assim. Já acabou nosso relacionamento aqui dentro. E é isso", disse a atriz. "Não é assim, não é assim", comentou Paula.

Em papo com Gabriel Santana (23) durante a festa, Bruna admitiu que se apaixonou no BBB 23. “Eu me apaixonei muito aqui. De um jeito que eu nem achava que dava”, revelou a loira. “Pelo óbvio ou por outra pessoa?”, perguntou o ator. “Me apaixonei. Está sendo horrível”, respondeu.

Confira os vídeos de Bruna Griphao sobre Gabriel no BBB 23:

Vem ver o papo completo! https://t.co/zNXys1Qb0T#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/x0RbU0T5KL — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

Paula insiste em querer a Bruna com Gabriel. Gente? Essa mulher é nojenta demais! #BBB23pic.twitter.com/eNHRRpzak4 — thiago (@httpsrealitys) January 26, 2023

Gabriel fala em saudade de Bruna Griphao em conversa com MC Guimê, e sister diz para Gabriel Santana que se apaixonou no #BBB23.



Confira como rolaram esses papos https://t.co/WZTcva9cSZ#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/8z2qfkz5u1 — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2023

Durante a festa no BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 26, os brothers conversaram sobre os próximos passos no jogo e suas opções de voto caso vençam a Prova do Líder.

No Quarto Fundo do Mar do BBB 23, Key Alves (23), Cristian (32) e Gustavo (27) falaram sobre seus alvos para o próximo paredão do programa. A jogadora de vôlei ameaçou mandar "um por um" para a berlinda e deixou claro em quem vai votar. “Deixa vir a galera em mim, porque eles sabem que, se eu pegar o Líder, vai um por um. Agora, ficar ali de papinho na festa com esse povo, não vou mesmo. Não estou louca. Por que ele [Gabriel] não veio falar comigo? Porque ele sabe que eu voto nele. Eu tenho palavra e eu vou votar nele”, disse a sister.

