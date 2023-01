BBB 23: Bruna Griphao perde a paciência: 'Pra mim, deu'

Bruna Griphao chama a atenção dos aliados no BBB 23 após Jogo da Discórdia e discorda sobre o que aconteceu na dinâmica

A atriz Bruna Griphao não gostou da atitude do seu grupo durante o Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo, na noite de segunda-feira, 30. Ela não gostou de ver que seus aliados escolheram os próprios aliados para levarem tortadas enquanto tinham rivais disponíveis para a dinâmica.

“Pra mim, deu. Deu o negócio de grupo, e estou falando numa boa”, disse ela, e completou: “Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras pessoas que estavam ali”.

Logo depois, ela continuou o seu desabafo: “Assim quem continua com a mentalidade de grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila. E aqui ninguém se indispõe com ninguém”. Então, Larissa se defendeu: “Era algo pessoal, e não de jogo. Por isso que eu votei no Gabriel”.

Por fim, Bruna desabafou: “Mas eles sempre vão tentar fazer a gente se desentender. Tipo a Paula, ela já se entendeu com a Tina. Mas como eu vou me entender com a Marvvila por ter escolhido ela?”.

Bruna Griphao diz que Domitila Barros não é confiável

Durante o Jogo da Discórdia, Bruna Griphao deu o título de não confiável para Domitila Barros. “Bom, eu tenho uma série de motivos para falar da Domi. Primeiramente, a gente teve um probleminha antes da prova do líder porque eu vetei ela. Ela não soube receber o veto. Ela trouxe essa ideia de que eu vetei ela por causa do Gabriel e isso nem faz sentido. Enfim, ela falou que gostava muito de mim e que ela tentou me proteger no outro jogo da discórdia para não me vitimizar mais. Em outros momentos, ela disse que gostou do que aconteceu com o Gabriel. A primeira coisa que ela diz é 'não estou aqui para fazer analogia à relacionamentos abusivos'. Não olha para mim, não conversa direito...”, afirmou.

Por sua vez, Domitila rebateu: “Bruna, nem sempre é sobre você. Você não é o centro do universo. Ontem foi sobre mim e meu adversário que no momento é ele. Sobre a questão de ser confiável, eu não olho mais para você, não dou mais brincadeira para você. Eu sou muito transparente, as pessoas aqui até acham que eu falo demais”.