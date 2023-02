BBB 23: Bruna Griphao opina em briga de Cristian e Larissa: “Gosto da sua atitude”

A atriz Bruna Griphao conversou com Cristian sobre briga que o brother teve com Larissa na cozinha do BBB 23

Nesta segunda-feira, 6, Cristian e Larissa tiveram uma discussão acalorada na cozinha do BBB 23 após Cristian admitir que deu um emoji de cobra para a sister no queridômetro. Após o ocorrido, Bruna Griphao foi conversar com Cristian sobre o ocorrido e deu sua opinião sobre a briga.

No início da conversa, Bruna começou justificando os votos que o grupo Deserto depositou em Cristian na votação da casa para o Paredão: “Foi de grupo, de divisão. Não foi tipo: ‘A gente quer colocar o Cristian no Paredão’. Foi porque o ‘Fredão’ [Fred Nicácio] mesmo falou que tinha que desperdiçar voto e a gente pensou: ‘Cara, pode ser que role isso do outro mais votado’. Foi estratégia de jogo”.

Cristian então comentou sobre a briga que teve com Larissa: “Eu já levei emoji de cobra e não surtei”. Bruna então ponderou: “Não é que eu estou falando que ela está certa e você está errado”.

“Eu gosto da sua atitude de quando ela pergunta, assumir. Eu acho f*d* porque eu perguntei para todo mundo na casa se alguém me deu Pinóquio [emoji de mentiroso], e todo mundo disse que não. O que não faz sentido”, comentou Bruna.

Cristian então lembrou: “Teve um dia que a Tina deu cobra pra todo mundo, e no outro dia a Tina deu cobra pra todo mundo”.

“Mas eu gosto da sua atitude de assumir, acho que se você tem motivos para dar cobra... ok. Mas eu entendo os motivos dela ficar chateada”, ainda considerou Bruna.

Climão!

Sobre a relação de Larissa e Bruna, vai de mal a pior. A professora de Educação Física flagrou a atriz conversando com Paula sobre comentar com Cristian os planos de jogo do Quarto Deserto, o que não agradou Larissa.

Sobre a má relação com a sister que está ficando com o youtuber Fred, Bruna desabafou: “Eu fico sobrando, porque agora [Larissa] tá apaixonadassa. E ela tá certa, tem que ficar com ele mesmo. Mas daí eu fico tipo... Daí eu vou me aproximando da Paulinha, entende. Que nem o Cristian, eu comecei a gostar muito dele”.