BBB 23: Bruna Griphao leva bronca após falar mal da produção: ''Contra o sistema''

Em papo com Paula, atriz Bruna Griphao detona decisão da produção do BBB 23 e rumos do jogo e leva dura do Big Boss

Após o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 30, na casa do BBB 23, a atriz Bruna Griphao (23) levou uma chamada de atenção da produção do reality show da TV Globo.

Durante bate-papo com a biomédica Paula, a global reclamou da dinâmica, dizendo que a emissora está tentando movimentar o jogo no confinamento.

"As próximas dinâmicas vão ser piores ainda. E vai ser assim: vocês, falem mal um do outro (…) Eles vão tentar de tudo, estamos literalmente jogando contra o sistema deles. O jogo tá previsível, eles querem movimentar, tá ligado?", começou ela.

Em seguida, a famosa apontou que a estagnação na disputa é culpa da própria direção, por conta da divisão de duplas no início da temporada. "Foi uma dinâmica que eles mesmo propuseram desde o início. A gente deu sorte, porque conseguiu criar um grupo forte", acrescentou.

Na sequência, apareceu um aviso pedindo para ela parar imediatamente com o assunto. "Olha lá, atenção. Parei", falou Bruna, que logo depois caiu na risada.

Vale destacar que durante a dinâmica, Bruna se estranhou com Domitila. A atriz apontou a Miss como 'não confiável' para ela e deu os seus motivos. “Bom, eu tenho uma série de motivos para falar da Domi. Primeiramente, a gente teve um probleminha antes da prova do líder porque eu vetei ela. Ela não soube receber o veto. Ela trouxe essa ideia de que eu vetei ela por causa do Gabriel e isso nem faz sentido. Enfim, ela falou que gostava muito de mim e que ela tentou me proteger no outro jogo da discórdia para não me vitimizar mais. Em outros momentos, ela disse que gostou do que aconteceu com o Gabriel. A primeira coisa que ela diz é 'não estou aqui para fazer analogia a relacionamentos abusivos'. Não olha para mim, não conversa direito...”, afirmou.

Confira o momento em que Bruna Griphao leva bronca da produção do BBB 23:

Com vocês Bruna Griphao anarquista antissistema comprando briga com o big boss #BBB23pic.twitter.com/Dxb8ASncKY — Rominho (@romulorogia) January 31, 2023

BBB 23: Bruna Griphao perde a paciência com seu grupo

A atriz Bruna Griphao não gostou da atitude do seu grupo durante o Jogo da Discórdia do BBB 23. Ela não gostou de ver que seus aliados escolheram os próprios aliados para levarem tortadas enquanto tinham rivais disponíveis para a dinâmica.

“Pra mim, deu. Deu o negócio de grupo, e estou falando numa boa”, disse ela, e completou: “Eu não acho justo vocês votarem dentro do nosso grupo, tendo possibilidade de votar em outras pessoas que estavam ali”.

Logo depois, ela continuou o seu desabafo: “Assim quem continua com a mentalidade de grupo se indispõe, como eu me indispus com a Marvvila. E aqui ninguém se indispõe com ninguém”. Então, Larissa se defendeu: “Era algo pessoal, e não de jogo. Por isso que eu votei no Gabriel”.

