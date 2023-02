BBB 23: Bruna Griphao lamenta paredão com aliados: "Mesma coisa de ir com a Larissa"

Bruna Griphao comentou a ida dos aliados ao paredão e relembrou que já perdeu quatro integrantes de seu quarto

Durante a madrugada após a formação do quinto paredão do BBB 23, brothers do quarto deserto lamentaram a ida de Fred e Ricardo para a berlinda.

Fred caiu no paredão após sortear a consequência pela saída da Prova do Líder, enquanto Ricardo foi indicado pelo líder, Cezar.

Na conversa, Aline Wirley questionou se Cristian, o terceiro emparedado, fica na casa. "Se o Cris ficar, nós estamos indo muito mal", disse a cantora.

O empresário, que esteve no grupo adversário no início da edição, entrou em conflito com os brothers na última semana.

“É muito ruim um paredão de Fred e Facinho [Ricardo]. É a mesma coisa de eu ir pra um paredão com a Lari”, comentou Bruna Griphao.

Amanda concordou e disse que seria o mesmo se estivesse na berlinda com Cara de Sapato. Fred e Ricardo entraram em dupla na primeira semana do BBB 23, e seguem como aliados.

Mais tarde no papo, Bruna Griphao refletiu que o quarto deserto já perdeu quatro integrantes até o momento.

Gabriel, foi eliminado no segundo paredão; Tina e Paula, eliminadas no terceiro e quarto; e Bruno, que recentemente apertou o botão de desistência.

BBB 23: Após formação do paredão, Key Alves diz a Cristian que ele não era sua primeira opção de voto

Após a formação do paredão, Key Alves, Gustavo e Cezar decidiram conversar com Cristian, um dos emparedados.

O empresário foi parar na berlinda após receber o voto da casa, e a jogadora de vôlei decidiu explicar sua decisão de votar nele.

A sister contou que ele não era sua primeira opção de voto, mas como MC Guimê foi imunizado por Ricardo, precisou mudar sua escolha.

Ao ouvir a colega de confinamento, Cristian respondeu: "É isso, todo mundo precisa de uma resposta. Se eu voltar, muita gente não vota mais em mim".