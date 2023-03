BBB 23: Bruna Griphao ignora sentimento de brother e nega paixão: ''Viagem''

Após brother se declarar, Bruna Griphao ignora interesse e descarta possível paixão

A atriz Bruna Griphao conversou com Marvvila e Sarah Aline sobre o interesse que Gabriel Santana disse ter por ela. Durante a festa do líder da última semana, o ator se declarou para a colega de profissão, mas acabou levando um fora dela.

"É viagem isso aí", disparou a loira sobre ele ter se declarado. As três começaram a rir no banheiro. "Eu gosto muito dele e ele está sendo muito importante para mim", confessou a líder da semana. "Mas, talvez, pode ser que ele não interprete...", falou Sarah, que foi interrompida por Bruna: "Não, acho que ele não..."."Você que tem que sentir", sugeriu a psicóloga.

"Se vocês acharem que talvez eu tenha que pontuar novamente", apontou a atriz. "Você que tem que sentir", disse Sarah. "Porque eu não acho que seja tudo isso também, acho que foi uma coisa meio supervalorizada", opinou Bruna. "Tipo 'não tem tu, vai tu mesmo'? É isso que você acha?", perguntou Marvvila. "Não, não acho que é isso, mas não acho que ele está apaixonado", achou Bruna Griphao. "Paixão é muita coisa", declarou Sarah Aline. Bruna então concordou.

Recentemente, o ator Gabriel Santana se declarou para Bruna Griphao e acabou levando um fora da atriz. Mesmo assim, ele mostrou que continua com um grande carinho pela loira a ponto de defendê-la no jogo, como revelou em uma conversa com a sister nesta quarta-feira, 22.

Falando sobre as possibilidades para o próximo paredão os atores apontaram Marvvila, Cezar Black e até Sarah Aline como os próximos ameaçados.

"Quem eu acho que está muito safe é a Sarinha. Não vejo ninguém na casa votando na Sarinha hoje", analisou a sister. "A Sarinha é a pessoa mais protegida da casa", disse Gabriel Santana. "Acho que ela está muito safe. No resto, está todo mundo na mira. Mas essa semana eu visualizo mais eu, dependendo da dinâmica", falou a atriz.

Gabriel Santana comentou que tudo dependerá de quem ganhar o líder e Bruna se mostrou preocupada. "Se a gente não ganhar o Líder, é capaz até de ir nós três", avaliou ela. O ator então fez uma confissão para a sister: "Eu não gosto de falar pra não prometer nada, mas se eu ganhasse o Anjo essa semana eu te daria".

