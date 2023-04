BBB 23: Bruna Griphao faz comentário sobre a aparência de Paula Freitas

No intervalo da grande final do BBB 23, Bruna Griphao fala sobre a harmonização facial de Paula: 'Muito diferente'

A atriz Bruna Griphao fez comentários sobre os ex-BBBs durante um intervalo comercial da grande final na noite desta terça-feira, 25. Assim que o programa ao vivo foi para o comercial, as três finalistas foram para o banheiro e fizeram comentários sobre os ex-BBBs, que estavam reunidos no palco da atração. Inclusive, Griphao comentou sobre a aparência de Paula Freitas.

“A Paulinha está muito diferente!”, disse ela, que não sabe que a ex-participante fez harmonização facial após ser eliminada da atração. Além disso, ela comentou sobre o visual de outros colegas para a final.

“Estou impressionada com a Sarinha, a Marvvila, o Gabriel. Estão lindos”, disse Bruna.

Ex-BBB Paula conta que emagreceu após o BBB 23

Fora do BBB 23, Paula Freitas comentou sobre a mudança em sua aparência após o confinamento e contou que emagreceu. “Gente, vocês perceberam que eu adoro mudar o tempo todo, né? E viram que no confinamento, mesmo na Xepa, não foi é fácil”, comentou a ex-sister, ao ressaltar que a pressão estética é uma realidade muito presente em sua vida, e, por isso, busca sempre se reinventar, para se sentir bem consigo mesma.

“Não foi fácil manter uma boa alimentação porque mexe muito com o nosso psicológico! Quando entrei na casa de vidro já não estava com o corpo do jeito que gosto e lá dentro engordei mais ainda principalmente no meu ponto fraco que é a barriga”, continuou o desabafo.

Depois que saiu do confinamento, Paula buscou emagrecer e secar sua barriga para comparecer à grande final do reality. Sendo ajudada por um especialista em nutrição, a biomédica revelou que perdeu 4,5 quilos em somente 15 dias. “Realmente deu supercerto e olha que andei 'abusando' um pouquinho, porém foram 4,5 quilos em 15 dias. Van, muito obrigada. Consegui meu objetivo que era secar, desinflamar o corpo e secar a barriga para a final”, contou.