BBB 23: Bruna Griphao fala sobre higiene íntima e leva bronca das sisters

No BBB 23, Bruna Griphao surpreende as amigas ao ter uma ideia inusitada para fazer a sua higiene pessoal e as colegas alertam sobre erro

CARAS Digital Publicado em 06/04/2023, às 19h23

Aline Wirley e Bruna Griphao no BBB 23 - Foto: Reprodução / Globo