BBB 23: Bruna Griphao entrega quem é o seu alvo até o final no reality show

Bruna Griphao abre o jogo sobre decisão de jogo e assume que vai votar em uma pessoa até o final do BBB 23

A atriz Bruna Griphao deixou bem claro quem é o seu alvo no BBB 23, da Globo, até o final da temporada. Em uma conversa com Larissa e Aline Wirley, ela contou que sua rivalidade com Domitila Barros continua firme e forte.

Na conversa, Larissa contou que Domitila pediu mutirão em um paredão. "Não vejo verdade nela, desculpa. Comigo, não vejo verdade nela. Não foi uma fala dela, foram várias. De mutirão, de jogadores de futebol, sei lá. Ela pediu votação pra todos, minha assessora que falou. Quero ouvir dela", contou.

Então, Bruna opinou: "Cara, pedir pra todos os funkeiros, jogadores de futebol... Isso é baixo. Isso não é machista, isso é te colocar num lugar... É muito pejorativo, como se você fosse um objeto. Tipo: 'Tira ela aí pra vocês comerem', meio que isso. Que raiva que eu tenho!".

Assim, Larissa completou: "O problema é que eu sei expor meus sentimentos, mas ela fala muito, ela usa palavras e coisas que eu não me sinto no direito de falar e opinar". A atriz declarou: "Por mim, ela é meu alvo até o final, mas vamos ver".

Porém, Larissa discordou dela. "Não seja cabeça dura. Isso é um jogo, estratégia. Tem que montar Paredão estratégico. [...] A gente falou sobre isso, deu. A gente não pode ficar sendo juízes eternos. Deixa assim", contou.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.

