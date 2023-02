BBB 23: Bruna Griphao e MC Guimê falam sobre fim de grupos: "Todo mundo já sabe"

Bruna Griphao e MC Guimê conversaram durante festa do líder; ela reafirmou o fim da divisão de grupos

Durante a festa do líder Gustavo, MC Guimê conversou com Bruna Griphao e citou um diálogo que teve com Sarah Aline.

"Eu falei que tem coisas que a gente não concorda do nosso grupo. Não falei de ex-grupo, de grupo. Só falei pra ela que aqui é um jogo individual, e que ela podia se sentir confortável comigo se ela quisesse trocar qualquer ideia", diz Guimê. “Todo mundo já sabe que o grupo acabou”, rebate Bruna.

Após isso, MC Guimê reforçou a ideia de um jogo individual no reality show. "Eu estou tendo minha coerência, isso aqui não é um jogo de grupo, nunca foi. Ninguém chega na final em grupo, era uma intenção nossa chegar o mais longe possível".

Em seguida, o cantor diz que se tranquiliza em ver que o grupo rival também tem os conflitos parecidos. Bruna responde: “O Cristian quer meter o pé”.

MC Guimê também conversou no mesmo dia com Antônio “Cara de Sapato” sobre a separação do grupo formado pelo quarto deserto.

O cantor era um dos membros do grupo que queria manter a união, porém, o lutador não estava de acordo.

BBB 23: Big Fone tocará pela segunda vez na edição! Veja quando e o que acontece com quem atender

O Big Fone está para acontecer de novo! Desta vez, o telefone mais temido e desejado dos confinados da casa mais vigiada do país irá tocar às 11h46 desta quinta-feira, 9.

Porém, o “poder” herdado pelo atendente não será tão bom quanto da última vez. Agora, quem atender o telefone do BBB 23 será enviado diretamente para o Paredão.

Além disso, o brother ou sister terá que indicar mais uma pessoa para a tão temida berlinda. A única forma de escapar do paredão será vencer a prova do líder.

Caso contrário, ambos continuarão enfrentando uma possível saída do reality show de confinamento da Rede Globo.