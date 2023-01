BBB 23: Bruna Griphao e Larissa continuam discutindo: "por que tá fazendo cara de nojo?"

Larissa e Bruna Griphao continuaram discutindo ao invés de comemorarem liderança no BBB 23

A briga entre as líderesBruna Griphao e Larissa Santos continuou na manhã desta sexta-feira, 20. Elas estão tentando se acertar, mas quanto mais discutem, mais brigam.

A dupla estava no Quarto Deserto, com outros brothers dormindo, quando Bruna se disse incomodada com Larissa e Gabriel falando sobre a discussão deles para outras pessoas. Acontece que ao olharem o 'espião BBB' e escutarem conversa dos rivais, Larissa disse que Mc Guimê estava ameaçado, enquanto Bruna disse que Gabriel estaria na mira, o que gerou o conflito inicial.

"Toda hora que eu entro aqui tenho que escutar vocês falando de bagulho que diz respeito a mim e eu não estou para explicar minha versão. Não acho legal, acho que vocês podem esperar", afirmou a loira. O ex-peguete de Anitta respondeu: "Eu estava tentando te ajudar, não adianta você ficar arrepiada pra cima de mim que eu estou tentando te ajudar, do seu lado, e eu só estou contando pra um aliado nosso o que aconteceu".

Larissa, então, entrou na discussão, mais uma vez falando sobre elas terem visto coisas diferentes no 'Espião BBB'. "Faz o seguinte, chama o Guimê porque você só ouve ele e ele é o que lembra de tudo, já que deu um apagão em você", disse, questionando a cara que Bruna fazia enquanto ela falava."Por que você tá fazendo essa cara de nojo?", disparou.

Larissa ainda explicou porque não dormiu no quarto do líder após a primeira discussão das duas na última quinta-feira: "Tinha clima de eu dormir lá depois de tu cagar pra minha opinião?", afirmou.

Bruna tentou fazer as pazes com a Larissa:

Depois de muito discutirem, Bruna fez questão de tentar fazer as pazes. "Você é a pessoa mais importante aqui dentro pra mim. Tanto que eu fiquei chorando pra caramba. Te peço desculpas, do fundo do meu coração", disse Bruna.

"Não vou concordar com uma coisa que eu não vi. Só isso. Eu fiquei magoada de ela não acreditar. Me desculpa, eu me senti mal, amiga", respondeu Larissa.