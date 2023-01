BBB 23: Bruna Griphao e Larissa caem no choro após discussão

Bruna Griphao discute com Larissa por conta do jogo e sister abandona o Quarto do Líder; as duas choraram após o desentendimento

Após Prova do Líder na noite de quinta-feira, 19, Bruna Griphao (23) e Larissa (24) protagonizaram uma discussão na casa do BBB 23 por conta do jogo!

Depois de conseguirem assistir conversas de outros brothers na casa, as duas se desentenderam sobre o que tinham visto no Quarto Fundo do Mar durante o Espia BBB. Larissa chegou a abandonar o Quarto do Líder.

Com Fred e Gabriel no cômodo, Bruna insistia que os participantes do Quarto Fundo do Mar colocaram Gabriel como um dos principais alvos para o primeiro paredão do reality, que acontece no próximo domingo, 22. Já Larissa, afirmava que MC Guimê seria o alvo e questionou atriz.

"Acho que você (Gabriel) pode estar no foco, mas não tenho certeza", disse Larissa ao brother. "Tem certeza sim, você só não lembra, a gente saiu daqui (do quarto) falando isso", comentou Bruna.

"A gente viu coisa diferente, então. Estou ficando louca. Amiga, eles falaram do Guimê o tempo inteiro", respondeu Larissa. Fred concordou com a professora: "Dos cinco minutos (do Espia), eles falaram 90% do Guimê e só citaram a Paula."

O clima começou a esquentar entre elas e Larissa questionou Bruna sobre uma possível acusação de que estaria mentindo. A professora, então, deixa o Quarto do Líder aos prantos: "Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto", disparou a sister.

Após a briga, as duas ficaram abaladas e caíram no choro. “Quem saiu, levantou e falou que eu estava chamando de mentirosa, foi ela. Se meu jeito é ser grosso depois disso, é isso. Eu estou segurando há um tempão”, desabafou a loira em conversa com os brothers, dizendo que a sister está fazendo cena.

Na sala, Larissa conversou com Bruno sobre o ocorrido. "Na minha concepção, ela está mentindo para o Gabriel, querendo dizer que o povo estava falando mal dele. Eles não estavam, amigo. A gente viu. Eles falaram do Guimê e dela", disse ela, que acrescentou: "Eu não vou concordar com uma coisa que é mentira. O Fred viu e está concordando comigo."

Chorando, a professora de Educação Física negou que Gabriel tenha sido citado e esteja na reta para o paredão. "Começaram a botar na cabeça do guri que ele está na reta, eu falei: 'Pode ser que esteja na reta, mas no que a gente viu não estava'. O Fred e eu nos unimos e falamos: 'Cara, não tinha nada'. Ela disse que ia chamar o Guimê, porque ele viu também", contou.

"Eu acho que ela [Bruna] falou uma coisa para Gabriel e acho que ela está com vergonha de dizer que não é", analisou ainda.

Confira trechos da discussão de Bruna Griphao e Larissa no BBB 23:

RACHADURAS! Larissa e Bruna Griphao estão aos prantos após discussão por conta de Gabriel. #BBB23pic.twitter.com/KOpRsb6fvP — αℓєx (@alexlimareal) January 20, 2023

E depois da discussão no quarto do líder, Larissa hablou mesmo e mandou a real para a Bruna! #BBB#BBB23#BrunaGriphao#larissasantospic.twitter.com/bB2yHYwjgE — Rainha @checkmatte #BBB23!! (@bharmon_rainha) January 20, 2023

BBB 23: Bruna Griphao e Larissa definem dupla que indicarão ao paredão

Ao inaugurarem o Quarto do Líder, na madrugada desta sexta-feira, 20, Bruna Griphao e Larissa chamaram os convidados do VIP para conhecerem o espaço.

Com o acesso à central de controle, através do Espia BBB, as sisters conseguiram assistir conversa dos demais participantes da casa mais vigiada do Brasil no Quarto Fundo do Mar. Cezar e Sarah Aline bateram um longo papo sobre aliados no jogo. "Já vi que eles estão juntos", analisou a atriz.

Pouco tempo depois, após ouvir conversa de Gustavo, Key Alves, Cristian e Marília, Bruna definiu a dupla que quer indicar no primeiro paredão do programa. "Eu vou no Caubói e na Key. Meu plano é ir neles, jogar eles para o paredão. E na hora falar: 'Eu não ia, falei que gostava de você, não estava mentindo. Eu ouvi vocês falando isso, isso e isso, e meu voto hoje é em vocês'", afirmou.

