BBB 23: Bruna Griphao e Gabriel Santana dão beijo inusitado

Novo casal? Após a festa, Bruna Griphao e Gabriel Santana se beijaram acidentalmente

Novo casal no BBB 23? Bruna Griphao (24) e Gabriel Santana (23) protagonizaram uma cena inusitada durante a madrugada deste domingo, 12. Após a festa, os brothers trocaram carinhos enquanto estavam abraçados, mas acabaram se beijando acidentalmente e tiveram uma reação surpreendente.

Tudo aconteceu quando Bruna se virou para dar um beijo na bochecha do confinado, que também pensou em fazer o mesmo gesto e acabou virando o rosto bem na hora. O que era pra ser uma troca entre amigos, acabou virando um beijo. Os dois ficaram bastante surpresos com o beijo inesperado, a atriz inclusive, arregalou os olhos.

Depois do selinho, Gabriel ficou sem graça e disparou para a amiga: “Desculpa, desculpa”, disse várias vezes enquanto a atriz dava risada da situação. A loira tentou desconversar e ainda relembrou a breve participação de Bruno Gaga na casa mais vigiada do Brasil: “Vamos dar um selinho igual o Gaga”, lembrando de quando o atendente de farmácia dava em cima do ator, afastando a chance de um possível romance entre eles.

BBB 23: Sisters são pegas de surpresa com invasão de criatura na casa

Essa não foi a única situação inusitada entre os brothers da casa mais vigiada do Brasil nesta madrugada. Após a tradicional festa de sábado, 12, Aline Wirley (41) e Domitila Barros (38) levaram um baita susto ao se depararem com uma de criatura inesperada na sala do BBB 23! As confinadas encontraram um sapo e o momento repercutiu nas redes sociais.

No vídeo, a ex-Rouge e a ativista aparecem tentando tirar o animal do meio da sala. Enquanto Aline tentava se aproximar do bicho para capturá-lo, Domitila ficou na porta para ajudar a colega de reality a sair do cômodo. Depois do susto, elas conseguiram tirar o bichinho do confinamento.