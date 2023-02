BBB 23: Bruna Griphao diverte ao reproduzir cena de Jade Picon em 'Travessia'

Atriz Bruna Griphao recria cena divertida da personagem de Jade Picon em 'Travessia': ''Você não vai flopar minha história''

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, a atriz Bruna Griphao (23) divertiu os brothers ao recriar uma cena de Jade Picon (21) na novela das nove da TV Globo, Travessia!

Em conversa com confinados na área externa, na madrugada desta sexta-feira, 24, a artista brincou ao "fanficar" uma discussão com Domitila Barros, inspirada em uma cena da personagem da influenciadora digital, Chiara, na trama de Gloria Perez, quando ela vai tirar satisfação com seu pai, Guerra (Humberto Martins) sobre a relação com Ari (Chay Suede).

"O pezinho de Jade Picon", comentou Gabriel Santana. Imitando a personagem e adaptando ao contexto do programa comandado por Tadeu Schmidt, na sequência, Bruna disparou, aos risos: "Você não vai flopar minha história com o Fredão, Domitila", referindo-se a sua relação com Fred Nicácio no confinamento.

Confira trecho da brincadeira de Bruna Griphao:

"Primeiro que não é Beija-Flor de Milópolis, é Nilópolis, e você sabe muito bem disso" #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/VsrHu5gZR3 — Big Brother Brasil (@bbb) February 24, 2023

BBB 23: Sexto paredão está formado!

Logo após a prova do líder de quinta-feira, 23, os participantes formaram um paredão relâmpago no início da semana turbo do BBB 23, da Globo. Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo foram os emparedados da semana e um deles vai sair do jogo no próximo sábado, 25. Saiba como foi a formação do paredão.

A líder Sarah Aline fez a indicação logo após vencer a prova do líder da rodada. Ela indicou Cara de Sapato e justificou a sua decisão ao dizer que ele não a procurou para conversar sobre jogo. Logo depois, o indicado da líder, Cara de Sapato, teve o poder do contragolpe e puxou Fred Nicácio para a berlinda.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, MC Guimê usou o Poder Supremo, que dava o direito e trocar alguma pessoa do paredão da rodada. Ele decidiu tirar Cara de Sapato e emparedar Gustavo. Assim, o paredão da rodada foi formado por Domitila, Fred Nicácio e Gustavo.

