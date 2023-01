BBB 23: Bruna Griphao detona sister: 'Raiva no coração'

Bruna Griphao perde a paciência após atitude de sister em noite de formação de paredão no BBB 23

A atriz Bruna Griphao desabafou ao reclamar da postura de Domitila Barros no BBB 23, da Globo. Depois da formação do segundo paredão do reality show, ela criticou a sister ao relembrar o que ela falou sobre Tina nos primeiros dias de confinamento.

“Ela veste muito essa ideia de good vibes, mas ela é a pessoa que mais tem raiva no coração aqui dentro. Você vê no olhar dela, no jeito dela. Desde o início, o bagulho que ela falou que não conseguia olhar na cara da Tina. Quando ouvi isso de vocês, achei que ela poderia não ter se expressado, mas agora vendo...”, disse ela, e completou: “Olha a Tina, maior pureza, legal, maior de boa”.

O desabafo de Bruna Griphao aconteceu por causa da justificativa de Domitila para pedir a sua permanência no BBB 23 após ser emparedada. Ela comentou que não fazer “apologia a relacionamentos abusivos” e Bruna sentiu que foi indireta para o que viveu com Gabriel. “Ela chega no 'ao vivo'... parece que eu estou 'ai, o Gabriel'; 'somos uma dupla'...”, afirmou ela. E Gabriel afirmou que iria reclamar de Domitila no Jogo da Discórdia, mas Bruna recusou. “Ninguém precisa comprar minhas brigas”, afirmou.

Pouco depois, Gabriel foi tirar satisfação com Domitila sobre o que ela falou. “Precisava expor a Bruna depois de tudo que vocês conversaram? Você acha legal?”, questionou. E ela rebateu: “Quero que cada um dê palco para os valores que eles querem dar valor. É sobre você e suas atitudes...”.