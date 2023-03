BBB 23: Bruna Griphao detona brother para Cezar Black: ''A que ponto chegamos''

Em conversa com o enfermeiro, Bruna Griphao detona postura de brother e revela raiva

Após a eliminação de Larissa e da permanência de Cezar Black na casa, a atriz Bruna Griphao conversou nesta quarta-feira, 15, com o brother sobre a relação que tem com Ricardo Alface, participante com quem protagonizou várias discussões.

"Eu tava muito magoada e ainda estou. Primeiro eu fiquei magoada e depois fiquei criando várias coisas dentro de mim. Aí eu fiquei com raiva, com mais raiva. Depois que passou, eu fiquei deitada ali aí só me veio uma tristeza tipo, 'olha a que ponto chegamos", comentou a artista.

A atriz revelou que não sabe se conversará com o biomédico no reality ou fora do programa: "Eu sinto que ele que tinha que falar comigo. Aí fica nessa, porque eu já fui várias vezes", diz.

Durante a conversa, o enfermeiro pontuou a situação dos dois em comparação a uma discussão que ele teve com o brother: "As pessoas também não enxergavam o erro do Alface, somente o meu. Sempre que a gente se coloca dentro de uma situação, a gente enxerga muito mais o nosso lado do que o lado do outro".

Bruna Griphao chegou a dizer que não julgou Alface e é contrariada por Cezar. "Julgou em todos os momentos. Quando você aponta 'Facinho isso aqui seu é ruim, é errado'...", rebateu.

Após saída de Larissa, Bruna Griphao e Fred temem eliminação: ''Eu vou''

Após a saída de Larissa do BBB 23 do paredão desta terça-feira, 14, os aliados da professora de Educação Física, Bruna Griphao e Fred, comentaram sobre serem os próximos a deixarem a casa mais vigiada do Brasil.

Na manhã desta quarta-feira, 15, ao tomarem café da manhã, eles brincaram sobre serem eliminados ao lembrarem que a amiga foi embora e não deixou as estalecas de herança.

"Lari, você podia ter me deixado suas estalecas, pelo menos. Se bem que semana que vem eu vou estar com a Ana Maria também", disse Bruna Griphao sobre ser eliminada e ir ao programa Mais Você tomar café da manhã com Ana Maria Braga.

Fred Desimpedidos então falou que ele será o próximo alvo da casa. "Pode ficar tranquila que é pra mim essa vaguinha", disse sobre a possibilidade de estar na berlinda.

