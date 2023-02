BBB 23: Bruna Griphao desabafa com Guimê sobre mudanças no jogo

Bruna Griphao desabafou com MC Guimê sobre as mudanças intensas que acontecem no BBB 23 e agradeceu o aliado

Nesta terça-feira, 28, Bruna Griphao desabafou com MC Guimê sobre as mudanças que acontecem diariamente no BBB 23.

Descendo as escadas do Quarto da Líder para a sala, Bruna comentou com o cantor: “Que loucura né? O game em um dia muda completamente”.

“Ah, as coisas acontecem. Eu gosto de ver o jogo fluindo”, afirmou o marido da cantora Lexa concordando com a atriz que se tornou Líder da Semana.

Bruna fez um desabafo e agradeceu a parceria com Guimê dentro da casa: “Mas graças a Deus eu tenho vocês, porque se eu não tivesse... iam me massacrar aqui dentro”.

“E eu também tenho você, que é minha parceirona”, afirmou o dono do hit “País do Futebol”, que abraçou Bruna na cozinha.

Após o momento entre o brother e a sister, Larissa pediu para que a dupla guardasse as louças lavadas na cozinha do Vip.

Eita!

Ainda nesta semana, Bruna teve que buscar atendimento médico na casa mais vigiada do Brasil pois estava usando um item de higiene de uma forma errada.

A atriz deu a entender que estava usando um lenço com alvejante para limpar sua região íntima quando ia ao banheiro. Porém, o lenço está no local para fazer a higienização do próprio banheiro.