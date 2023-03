BBB 23: Bruna Griphao desabafa após eliminação de Fred: "Me abalou"

A atriz Bruna Griphao disse que postura de Fred pode ter influenciado no resultado do Paredão do BBB 23

Durante o raio-x desta quarta-feira, 22, Bruna Griphao falou sobre a eliminação de Fred no décimo paredão do BBB 23. O influencer disputou a preferência do público contra Domitila Barros e Gabriel Santana.

A atriz confessou que ficou abalada ao ver mais um aliado deixar a casa mais vigiada do Brasil, a disse que postura do jornalista nos últimos dias pode ter influenciado no resultado, já que ele estava bastante desanimado no game.

"Me abalou muito porque senti que o Fredinho jogou a toalha nesses últimos segundos e talvez, se ele não tivesse feito isso, o resultado poderia ter sido diferente", afirmou a loira no confessionário do reality show.

Prioridades no jogo

Após Fred ser eliminado, Bruna conversou com Aline Wirley sobre suas prioridades no BBB 23. "Agora vai ser um momento que as coisas vão começar a apertar. E aí vai ser um momento, eu estava conversando com o Gabriel isso, dele entender até onde vai a lealdade das pessoas que estão com ele e os afetos que ele tem", começou a atriz.

"Acho que no momento meu pódio é você [Aline] e o Gabriel. E a Amandinha já sente isso, sabe? Ela conversou comigo. Acho que em algum momento eu vou ter que fazer essa escolha", analisou a loira.

