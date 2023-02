BBB 23: Bruna Griphao critica jogo de Key Alves: ''O problema dela é com mulheres''

Em papo após o Jogo da Discórdia no BBB 23, brothers comentam que Key Alves fala demais e avaliam o jogo da sister no confinamento

O Jogo da Discórdia continuou rendendo na casa do BBB 23 na madrugada desta terça-feira, 28. Após a dinâmica, os brothers do Quarto Deserto falaram sobre Key Alves.

Bruna Griphao comentou que a jogadora de vôlei colocou Aline Wirley "na reta". A ex-Rouge, então, dispara: "A Key fala muito, que isso! Gente, é uma picuinha...Vê maldade onde não tem."

"Sabe quando a pessoa parece criança pequena que não tem o que falar e quer trazer picuinha?", falou Larissa. "É muita picuinha, chega a ser um negócio bizarro", disse Aline.

"E eu vi essas caras e bocas que você fez, não teve nada a ver de maldade com a Domitila", defendeu MC Guimê, citando o que foi falado durante a dinâmica do reality show. "Eu rachei o bico, ela não falou nada", completou Fred.

Bruna, então, falou para Fred: "Porque ela gosta de você. Ela tem problema com mulheres. Você não percebeu? Você não percebeu que o problema dela é com mulheres?"

Durante o Jogo da Discórdia, Aline e Domitila trocaram farpas, e acabou sobrando até para Key Alves. A cantora afirmou que o jogo da modelo era egoísta e que não compra o estilo "good vibes" da sister. Em sua resposta, Domitila falou que ficou muito chateada ao saber que Aline riu de sua cara em uma determinada situação na casa: "A Key veio me dizer que você estava fazendo caras e bocas, mangando de mim. Também não achei uma coisa justa.".

Aline negou com a cabeça e disparou: "A Key fala muitas coisas". Na sequência, a ex-integrante do Rouge virou para a jogadora de vôlei e falou: "Você fala muitas coisas, enxerga coisa onde não tem".

BBB 23: Lexa, esposa de MC Guimê, escreve diretas para Key Alves

Na noite desta segunda-feira, 27, Lexa resolveu opinar sobre o comportamento de Key Alves no BBB 23 e saiu em defesa de seu marido, o cantor Mc Guimê. A funkeira mostrou que não tem gostado nem um pouco dos comentários negativos da atleta sobre seu esposo.

"Então vamos nessa… a Key não só joga palavras negativas para o Guimê, mas pra qualquer um que está na casa e não concorda com ela, inclusive seus aliados. Ela mente sem parar. Ela desmoraliza os outros sem parar. Ela tenta buscar brechas pra tentar sair como certa", opinou Lexa.

Em seguida, a cantora apontou que ex-colegas de trabalho de Key também não aprovam seu comportamento na casa. "Nem as próprias pessoas que trabalharam com ela aqui fora concordam com ela, tem gente da equipe de vôlei me mandando mandando mensagem e comemorando. Será que todo mundo tá errado e só o alecrim certa? Enfim, nesse rolê eu também vou até o fim contra vocês", declarou.

