BBB 23: Bruna Griphao critica café de Amanda: ''Pior coisa que já provei''

Após acreditar que leite estava estragado, Bruna Griphao critica café de Amanda dizendo que está horrível

Após ficar na casa com a maior porcentagem da votação do último paredão, Amanda acordou nesta quarta-feira, 05, e fez café na Cozinha do VIP para suas aliadas, Bruna Griphao e Aline Wirley. A médica preparou a bebida a seu gosto, mas não agradou muito à atriz.

A sister então brincou com as artistas falando que elas estariam muito "sommeliers de café", especialistas que provam a bebida.

Bruna então disparou criticando o líquido preparado pela profissional da saúde: "Não, Amanda, seu café é horroroso. É a pior coisa que eu já provei. Seu café é horrível". A médica se defendeu: "Meu café, ele é forte como a vida".

Depois, a atriz continuou detonando o café preparado pela amiga. Inclusive, Bruna chegou a achar que o leite estava estragado pelo gosto estranho que sentiu. "Nenhum prazer", falou Aline. "Isso é intriga da oposição", brincou Amanda.

A forma como a sister vem cozinhando no reality chama a atenção dos internautas. Além de não ter muito higiene no manuseio das colheres, colocando na panela, na boca e na panela novamente, a médica virou assunto ao exagerar no sal enquanto preparava feijão.

Veja o momento de Amanda colocando sal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Fred Nicácio não perdoa volta de Amanda do Paredão: ''Seita lá fora''

Com a saída de Marvvila do BBB 23 nesta terça-feira, 04, Fred Nicácio opinou sobre a permanência de Amanda no reality. O médico então levou informações de fora para explicar o possível favoritismo da colega de profissão.

"A torcida da Amanda foi baseada em cima desse pseudocasal que nunca existiu, dela com a antiga dupla dela que não está mais no jogo. Em cima disso, Amanda cresceu em números, isso é visível lá fora. E virou meio que uma seita lá fora. Então Amanda se vale muito disso, porque Amanda não tem jogo", comentou sobre os fãs denominados "DocShoes", shippadores de Amanda com Cara de Sapato.

"Ela se valeu desse fandon que é em cima de uma fanfic", comentou o médico. "Você disse que tem mais de 2 milhões de seguidores", questionou Ricardo. Fred então respondeu: "Muito mais. Amanda é a que tem mais seguidores e ela era anônima."