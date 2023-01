BBB 23: Bruna Griphao confessa para Larissa que sente falta de Gabriel

Bruna Griphao desabafou sobre dificuldade para se manter afastada de Gabriel e pediu conselhos para Larissa

Bateu saudade! Na tarde desta terça-feira, 24, Bruna Griphao (23) confessou para Larissa (24) que não está sendo fácil ficar longe de Gabriel (24). A loira também abriu o coração com a amiga e pediu alguns conselhos sobre o relacionamento, ponderando se deve se manter afastada do modelo, com quem se relacionou desde a primeira festa do reality.

Em resposta ao desabafo da amiga, Larissa foi bastante sincera e disse que Bruna deve manter distância: “Por isso tô te falando, é melhor tu não ficar... Deu, vocês resolveram, cada um no seu canto” e continuou: "Às vezes a gente se perde nas palavras. Às vezes você fica dando oportunidade, oportunidade… Deixa, que ele precisa passar por isso sozinho.”, a professora de educação física aconselhou.

Bruna decidiu colocar um ponto final no relacionamento após o paredão de domingo, 22, quando Tadeu Schmidt fez um alerta sobre relacionamento tóxico ao vivo e pontuou algumas atitudes do modelo consideradas pelo público e por alguns brothers da casa como abusivas: “Eu tô aqui pra fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal. Mas quem está de fora, consegue enxergar quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados”, disse o apresentador.

Pai da Bruna fala sobre relacionamento dela com Gabriel

Após o discurso de Tadeu, a família de Bruna Griphao se manifestou sobre a relação com Gabriel. O pai da atriz, Paulo Orphao veio a público após as polêmicas e declarou que Bruna tem dificuldade para lidar com algumas questões de sua vida amorosa.

"Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou abusador", desabafou.