BBB 23: Bruna Griphao choca ao revelar o valor do primeiro salário como atriz

Bruna Griphao revelou o cachê de sua estreia na televisão e valor surpreendeu os colegas do BBB 23

Na noite de domingo, 29, Bruna Griphao (23) conversava com os confinados do BBB 23 sobre sua carreira como atriz e em determinado momento, resolveu colocar um ponto final na curiosidade sobre o valor de seu salário e, inclusive, revelou qual foi o cachê que ganhou em sua estreia na televisão, quando tinha apenas oito anos.

A primeira novela de Bruna foi ‘Bela, A feia’ da Record, filmada em 2009, e a atriz explicou que recebeu R$800 pelo trabalho: “Cada um tem um valor. Eu sou contratada por obra. Meu primeiro salário foi, tipo, R$ 800 reais por mês”, contou, mas não revelou o nome do trabalho para os outros brothers da casa.

Em seguida, os colegas da atriz questionaram sobre o seu salário na Globo, já que Bruna também participou de cinco outras produções na emissora, com sucessos estrondosos como ‘Avenida Brasil’, uma temporada de ‘Malhação’ e sua novela mais recente, ‘Nos Tempos do Imperador’, em que contracenou com Mariana Ximenes (41) e Selton Mello (50.

Em resposta aos colegas, Bruna explicou que os valores variam do regime de contrato com a emissora e contou que não faz parte do elenco fixo: “Depende do ator. Eu ganho o tempo que eu ficar contratada, mas tem gente que é contratada da casa, independentemente de estar trabalhando ou não. Só que ganha sem produtividade”, revelou.

Bruna também contou que já pensou em mudar de carreira e inclusive, se matriculou em Economia na faculdade, mas precisou trancar o curso, por conta dos horários de seus trabalhos na televisão: “Foi o momento que eu decidi o que eu ia fazer. Foi isso, e nunca mais voltei, mas eu super voltaria, se eu tivesse dinheiro e tempo. Porque eu não vou estudar de novo para conseguir bolsa. Não vou conseguir bolsa agora”, explicou.

Bruna Griphao perde a paciência com sister: 'Raiva no coração'

O paredão do último domingo, 29, trouxe fortes emoções aos brothers e Bruna Griphao acabou irritada com as ações de uma sister. Ao desabafar com os amigos, a loira contou que está decepcionada com Domitila Barros (38).

“Ela veste muito essa ideia de good vibes, mas ela é a pessoa que mais tem raiva no coração aqui dentro. Você vê no olhar dela, no jeito dela.”, detonou Bruna, após Domitila falar sobre “apologia a relacionamentos abusivos” em seu discurso para permanecer na casa, o que foi interpretado pela atriz como uma indireta para sua relação com Gabriel, que também está emparedado.