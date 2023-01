BBB 23: Bruna Griphao cai no choro durante prova de imunidade

Bruna Griphao não segura as lágrimas ao ver dupla sendo eliminada da prova de imunidade do BBB 23 e chora

A atriz Bruna Griphao caiu no choro durante a prova de imunidade do BBB 23, da Globo. Na manhã desta terça-feira, 17, ela não segurou as lágrimas ao ver a dupla Key Alves e Gustavo ser eliminada da competição.

Enquanto Key e Gustavo iam para fora do campo de provas, as outras duplas – Ricardo e Fred, Sarah e Gabriel Santana, Larissa e Bruna Griphao – começaram a comemorar mais um passo na prova de imunidade com resistência. Então, Bruna começou a chorar.

“Gente, juro, eu estava: 'eu vou embora', e eu falei: 'cara, não quero desistir'. Que loucura”, disse ela, que foi consolada pelos colegas de confinamento.

Bruna Griphao e Gustavo se estranham no BBB 23

Bruna Griphao e Gustavo protagonizaram o primeiro 'estranhamento' entre os participantes do BBB 23, da Globo. Na madrugada desta terça-feira, durante a prova de imunidade, os dois trocaram alfinetadas.

Em um momento da competição, Key e Gustavo foram eliminados pela produção, mas a eliminação não foi correta e eles voltaram para o campo de provas. Ao retornar, ele alfinetou Bruna. “Chupa, Bruna! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha”, disse ele. Bruna ficou irritada com a atitude dele e desabafou.

“Esse maluco é bom, mano. Ele é muito bom de prova. Não era para eu estar falando isso, porque estou com raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele”, afirmou ela, que quer conversar com ele.