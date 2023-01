BBB 23: Bruna Griphao cai no choro após atitude de Key Alves

Bruna Griphao entende mensagem de Key Alves como uma indireta e chora no BBB 23: 'Não vou surtar'

A atriz Bruna Griphao não conseguiu segurar as lágrimas após ver uma atitude de Key Alves no BBB 23, da Globo. Depois do alerta de Tadeu Schmidt sobre o relacionamento dela com Gabriel, a artista está reflexiva. Assim, Key teria aproveitado a oportunidade para alfinetar a rival.

Em um torpedo no Raio-X, Key mandou uma mensagem para Gustavo e disse: “Eu e você pra sempre, Cowboy. Obrigado por me respeitar. Te adoro Tião”. O recado dela foi visto por Bruna como uma indireta ao que ela viveu com Gabriel.

Na sala, Bruna desabafou com Fred e chorou. “Por que, sacou?”, perguntou ela. E ele respondeu: “É uma cutucada desnecessária. E tipo, mano, ela fez para abalar mesmo. Quando mais você se abalar, mais tá funcionando”.

Entre lágrimas, a atriz desabafou: “Eu não vou surtar aqui, não vou. É um bagulho que não se brinca. É além de jogo isso, tá ligado?”.

No vídeo do Raio-X, Bruna Griphao falou sobre a situação após o alerta de Tadeu Schmidt e pediu desculpas para a sua família. “Bom dia, ainda não pensei muito no que eu ia falar. Estou um pouco bitolada assim. Muita informação, muita coisa aconteceu. Eu nem sei como, depois de ouvir o que o Tadeu tinha para falar, eu consegui ainda justificar meu voto. As percepções vão mudando sobre as pessoas, sobre o jogo, tipo toda hora uma coisa que a gente não percebe pode ser enorme. E estou tentando entender, estou tentando fazer sentido escutar e melhorar. Queria pedir desculpa para minha família se eu me coloquei em alguma posição... Enfim, que vocês não gostaram de me ver. É isso, agora bola pra frente, tentar ser melhor”, disse ela.

Saiba o que Tadeu Schmidt falou sobre Bruna e Gabriel no BBB 23

Na noite de domingo, 23, Tadeu Schmidt abriu a sua conversa com os participantes com um recado para Bruna Griphao e Gabriel. Ele alertou sobre o rumo do relacionamento deles. “Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

E completou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.