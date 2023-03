BBB 23: Bruna Griphao abre o jogo e revela se ficaria com brother

Durante a festa no BBB 23, Bruna Griphao responde se ficaria com o lutador Cara de Sapato, amigo de seu ex-affair

Na madrugada desta quinta-feira, 09, na casa do BBB 23, os brothers aproveitaram a festa do Líder Fred (33), mesmo sem a presença do influenciador, que foi para o Quarto Branco com Domitila (39)!

Em papo com Sarah Aline (25) na pista de dança, enquanto se divertiam com música, a atriz Bruna Griphao (23) foi questionada sobre a possibilidade de ficada com um brother no confinamento.

Ao recordar situação em que foi elogiada pelo lutador de MMA, a loira respondeu para Sarah se beijaria Cara de Sapato (32), que é amigo de um ex-affair da atriz, o surfista Gabriel Medina (29). “Você iria no Sapato numa festa?”, perguntou Sarah. Bruna Griphao, então, negou qualquer tipo de interesse no colega de confinamento, balançando a cabeça negativamente. “Não, amiga?”, insistiu em perguntar a psicóloga. Bruna confirmou que não com a cabeça.

Vale lembrar que Cara de Sapato elogiou Bruna Griphao recentemente. Enquanto os confinados se preparavam para mais uma festa que rolaria no programa, o lutador de MMA confessou que "iria para cima" da atriz caso tivesse oportunidade em uma festa. "Se eu te vejo na night, eu vou para cima", disse ele, arrancando risadas da sister e dos brothers.

Bruna Griphao revela que já trabalhou bêbada na Globo

A atriz Bruna Griphao já fez várias novelas na Globo. O que ninguém imaginava é que a funcionária foi realizar seu trabalho bêbada, como ela revelou em conversa com seu aliado no BBB 23, o Fred dos Desimpedidos.

A artista iniciou o assunto perguntando ao amigo se ele já trabalhou bêbado. Segundo ele sim e que mais de uma vez. "Muito mano", comentou o influenciador.

Bruna então revelou que com ela a situação ocorreu várias vezes. "Eu também... Mas nem podia falar isso aqui dentro porque trabalhei a minha vida inteira aqui [na Globo]...", contou.

