BBB 23: Bruna Griphao abre o coração com Fred: “Acho que vou precisar de muita terapia”

Bruna Griphao desabafou sobre o relacionamento com Gabriel e brincou sobre terapia em conversa com Fred

Amizade de milhões: Bruna Griphao (23) e Fred (33) parecem estar cada vez mais próximos, e na tarde desta terça-feira, 24, os brothers tiveram uma conversa sincera sobre suas visões de jogo. A atriz, inclusive, aproveitou o momento para fazer alguns desabafos sobre sua relação com Gabriel, que foi abalada nos últimos dias após o recado do apresentador Tadeu Schmidt (49) sobre relacionamentos tóxicos.

A conversa teve tom de bom humor e Bruna chegou a fazer algumas piadas sobre o assunto: "Bem que o Big Boss poderia pagar a terapia, né?", disse se referindo a Boninho, o chefão do programa. A loira, que decidiu não se relacionar mais com Gabriel, ainda brincou com Fred: “Acho que depois vou precisar de muita terapia, acho que você poderia me dar de presente né, amigo?”, disse com descontração.

Bruna ainda desabafou sobre relacionamentos anteriores e ao reality disse que sua vida amorosa sempre foi muito conturbada, mas a diferença é que agora, com as câmeras, todo mundo pode ver o que acontece. Depois Fred e Bruna continuaram a conversa falando sobre a postura dos jogadores e brincaram sobre outros detalhes do programa.

Mãe de Bruna Griphao manda recado para a de Gabriel Tavares

Depois da polêmica envolvendo o relacionamento de Bruna e Gabriel no BBB 23, as mães dos brothers se envolveram no ocorrido. O modelo, inclusive, chegou a pedir desculpa para sua família dentro da casa, assim como a atriz, que se desculpou durante o raio-x da última segunda-feira, 23.

A mãe de Bruna se manifestou dizendo: “Isso poderia ter acontecido com a família de qualquer um. A mãe do rapaz deve estar muito triste também”, disse para o jornal 'Extra' e acrescentou: “Eu não conheço a família do Gabriel, nunca nos falamos. Não queria também falar agora, dar continuidade a essa história. Também não estou aqui para jogar pedra", declarou.