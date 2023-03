BBB 23: Brothers revelam que irão fazer tatuagem do reality show

Key Alves, Gabriel Santana e Cezar Black revelaram que irão fazer tatuagens em memória de suas participações no BBB 23

Na madrugada desta quarta-feira, 1, Key Alves e Gabriel Santana revelaram que irão marcar suas participações no BBB 23 em suas peles.

“Vou fazer uma tatuagem do BBB, f*d*-se”, anunciou Gabriel enquanto conversava com Key e Domitila Barros no jardim.

A jogadora de vôlei também foi na onda do ator: “Eu também”. E Gabriel ainda revelou: “Eu não tenho nenhuma”.

“O Black falou que ele vai fazer esse bonequinho aqui [do BBB] só que com a...”, começou contando Key. Gabriel tentou adivinhar: “Peruca?”. A atleta revelou: “Com o chapeuzinho de marinheiro que fizeram na festa dele. Falei pra ele fazer com a peruca, mas ele falou que vai fazer com o chapeuzinho”.

E Domitila, então revelou que já teve vontade de fazer uma tatuagem para representar um momento marcante de sua vida: “Eu disse que ia fazer uma tatuagem do Miss [Alemanha], mas acabou que eu nem fiz”.

Eita!

Na manhã desta quarta-feira, 1, Bruna Griphao que indicou Fred Nicácio ao Paredão que acabou o eliminando do BBB 23, mudou de ideia e passou a elogiar o médico e apresentador no Raio-X.

“Sobre o Fredão, segue o game. Que ele brilhe muito lá fora, a gente tem certeza que ele vai brilhar. E ele tem muita coisa a acrescentar pelo mundo, é um cara genial”, disse a atriz.