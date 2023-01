BBB 23: Brothers revelam o novo alvo para o paredão

Após acreditarem que Marília e Fred Nicácio foram eliminados do BBB 23, brothers se reúnem para definir o novo alvo do grupo para o segundo paredão

Os participantes do BBB 23, da Globo, já estão pensando no próximo paredão do reality show após acreditarem que Fred Nicácio e Marília foram eliminados na noite de terça-feira, 24. Sem saber que os dois estão em um quarto secreto e disputam uma nova votação, um grupo de brothers e sisters já estão pensando em novos alvos para a próxima semana de jogo.

Na madrugada desta quarta-feira, 25, Larissa, Bruna Griphao, Fred e Amanda se reuniram no quarto das líderes e contaram o que pensam sobre Cristian e Domitila como novos alvos no jogo.

Larissa perguntou para Fred se ele tem um motivo para votar em alguém depois do Jogo da Discórdia e ele confirmou. “O Cris, ele se declarou adversário”. Porém, Bruna discordou e contou que pretende ter Domitila como seu alvo.

Assim, Fred contou que está vendo uma movimentação no jogo do Cristian. "Eu já fico vendo o movimento. Ele já colou no Guimê, já colou no Gab. É jogador, mas como que a gente vai confiar? Ele chegou pra ‘nós’ e falou ‘eu votaria em pessoas do meu grupo’. Como que você vai confiar num cara desses?", declarou.

Por fim, Fred contou que pretende emparedar Domitila. "Ele [Cristian] é zero meu alvo pra essa semana, meu alvo é a Domitila. Não tenho nada contra ela, mas ela não tá no mesmo game que ‘nós’ entendeu?", contou ele.