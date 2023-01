BBB 23: Brothers levam susto com despertador às 6h da manhã; saiba o que aconteceu

Pegadinha deixa os participantes do BBB 23 perdidos na manhã de domingo; saiba quem tomou a atitude de acordá-los

Uma das novidades do Quarto do Líder no BBB 23 são alguns poderes especiais — como a possibilidade ouvir conversas e acesso a um botão chamado 'Despertar a Casa'.

Ele foi utilizado na manhã deste domingo, 22, por Bruna Griphao (23) e Larissa (24), que estavam acompanhadas de Fred (33).

O trio estava conversando há algumas horas na madrugada, e quando o influenciador viu que estava de manhã, a atriz sugeriu o uso do botão.

Eles ficaram discutindo sobre usar ou não o poder, e Larissa parecia estar insegura. "Não podemos ter tanto medo de se comprometer", opinou Griphao.

"Isso aqui é a grande novidade do programa", disse Fred. Assim que o botão foi apertado, às 6h da manhã, a casa inteira foi acordada com rock pesado, e as luzes foram acesas.

BBB 23: Bruna e Larissa vencem a primeira prova do líder

Nesta quinta-feira, 19, Bruna Griphao e Larissa venceram a primeira Prova do Líder do BBB 23. Elas foram as mais rápidas na dinâmica.

A Prova do Líder foi feita em duas etapas. Na primeira parte, as nove duplas de participantes precisaram colocar as bolas dentro da área marcada em uma pizza.

Um de cada vez, eles pegaram as bolas em um cesto e subiram na pizza, que se movimentava de acordo com o jeito que andavam.

O mais rápido em cada rodada foi classificado para a próxima etapa. Os classificados foram: KeyAlves (23) e Gustavo (27), Bruna e Larissa, e Paula (28) e Gabriel (24).

Na segunda parte da prova, uma pessoa da dupla precisou pegar seis balões em um cesto e entregar para a outra pessoa, que precisou colocar os balões em um sanduíche. O mais rápido venceu.

Bruna Griphao está com sangue nos olhos para colocar seu novo alvo no primeiro paredão: Key Alves e Gustavo.