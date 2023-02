BBB 23: Brothers do Quarto Fundo do Mar avaliam alvos para o próximo paredão

Fred Nicácio, Cezar Black e Cristian analisaram algumas opções para o próximo paredão do BBB 23

Nesta quarta-feira, 8, Fred Nicácio, Cezar Black e Cristian se reuniram no Quarto Fundo do Mar para alinhar algumas estratégias para o próximo paredão do BBB 23.

Durante a conversa, Cristian questionou o médico sobre seus possíveis alvos do Quarto Deserto e Fred apontou Amanda e Bruno, justificando que eles serão provavelmente eliminados pelo público.

"Amanda e Gaga [Bruno], porque acho que tem muita chance de sair igual a Tina [última eliminada]. Pensando em pessoas que formulam pouco, que vão no bonde. Pelo que eu vi lá fora [Quarto Secreto], pelo que vi lá em cima [Quarto do Líder], a gente viu a cena", respondeu Fred.

Depois, Cristian quis saber o que ele achava sobre colocar Paula e Ricardo no Paredão. "Paula e Alface, o que você acha?", questionou o empresário. "Acho uma briga boa", comentou o brother, ressaltando que a sister tem outro perfil, já que ela se movimenta no jogo.

Cezar também comentou sobre os nomes citados. "Você não acha que Paula e Alface desarticularia o grupo deles melhor do que Amanda e Gaga?", perguntou. Fred responde: "Concordo com você, se formos pensar em desarticulação. Mas até onde o grupo está se movimentando é pensar em redução de número. A gente já conseguiu tirar de 12x9 para 10x9. A gente tem que igualar o número primeiro, e depois pensar em desarticular. Quando for 9x9 aí, meu irmão, a gente pode mirar em qualquer um", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!