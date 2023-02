BBB 23: Brothers disputam a liderança em prova de resistência

Participantes do BBB 23 começam prova de resistência que vai definir o quinto líder do reality show

Na noite desta quinta-feira, 16, os participantes do BBB 23, da Globo, começaram a disputar uma prova de resistência valendo o posto de líder da semana. Nesta dinâmica, o vencedor será o participante que ficar na prova por mais tempo. Como a dinâmica é de resistência, os participantes precisam ficar na prova pelo maior tempo possível até restar apenas um deles.

Na quinta prova do líder do Big Brother Brasil 23, os brothers e sisters tiveram que ficar dentro de carrinhos de mercado o tempo todo. A estrutura gira e vai em três estações: o forno, o freezer e a airfryer.

Vale destacar que os nove primeiros eliminados da prova da resistência vão sofrer consequências. Eles vão sortear as consequências, que são: 'você está fora da prova do anjo desta semana'; você não pode comprar o poder curinga desta semana'; 'você não vai poder votar no paredão desta semana'; 'você está no paredão'; 'escolha agora alguém para sair da prova com você'; 'você está na xepa'; e 3 vezes a mensagem de 'você está fora da próxima prova do líder;

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Nesta quinta-feira, 16, os participantes começam a prova do líder de resistência. No sábado, 18, os participantes fazem o leilão do Poder Curinga, que é o Poder do Silêncio, no qual o participante vai impedir alguém da casa de votar no próximo paredão. Também no sábado, eles fazem a prova do anjo.

No domingo, 19, a formação do paredão triplo será assim: Uma pessoa já estará emparedada por causa da consequência da prova do líder; o Anjo imuniza; o líder indica; os participantes usam o poder curinga; casa vota em aberto; contragolpe do emparedado pela prova; prova bate-volta.