BBB 23: Brothers discutem por discurso de Tadeu Schmidt: ''Será que estão sabendo?''

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel Santana no BBB 23 gera discussão entre os brothers

Após a eliminação de Gabriel Santana (23) em paredão contra Aline Wirley (41) e Bruna Griphao (24) na noite de terça-feira, 28, os brothers do Quarto Fundo do Mar especularam sobre a saída do ator do reality show e repercutiram o discurso do apresentador Tadeu Schmidt (48).

Ricardo Alface (30) indagou sobre as informações externas que Fred Nicácio (35) e Larissa (24) levaram para a casa, e Sarah Aline (25) comentou o que entendeu quando o apresentador falou sobre isso. "É o que você faz com essa informação", disse. Nicácio concordou com a sister: "É um questionamento que fica na casa".

Ricardo, então, avaliou: "Será que estão sabendo usar isso? As informações que a gente recebeu". Domitila Barros (38) também deu sua opinião.

"Chegam duas pessoas de volta na casa com informações exteriores. Cada um reage à essa informação diferente. Um começa a mudar o jogo, um muda a rota, um pede perdão, um se retrai... O que você faz a partir de agora vai definir quanto tempo você fica nesse Top 10 e vai definir quem sai", iniciou falando a ativista.

Incomodado com a explicação de Domitila, Fred Nicácio começou a sair do quarto e disse que iria para a cozinha. O médico disparou: "Ficar falando o por quê saiu... isso não leva ninguém a nada. A gente fica remoendo, fica remoendo questionamentos em cima de questionamentos", disse ele.

"O jogo é esse, a gente tem que aprender com os erros dos outros. O jogo é sobre isso", discordou Alface. Poré, Fred insistiu: "Pra mim não é". O médico sai do cômodo e Domitila afirmou que espera que o brother não tenha ficado chateado.

BBB 23: Brothers discutem por conta de discurso de Tadeu Schmidt

“Elas souberam muito usar as informações que chegaram”



Sarinha, Marvv e Alface estão falando sobre a movimentação da casa com as informações externas que chegaram com Lari e Fred. Além disso, estão comentando sobre o discurso do Tadeu#TeamSaraline#BBB23

Reprodução: GloboPlay pic.twitter.com/auPvHJf0pb — Sarah Aline (@saa_aline) March 29, 2023

BBB 23: Gabriel Santana cai no choro com recado de Tadeu Schmidt após eliminação

Ao sair da casa mais vigiada do Brasil, Gabriel Santana foi recebido pelo apresentador Tadeu Schmidt e não segurou a emoção com as palavras carinhosas do comandante da atração e os elogios ao seu comportamento no jogo.

"Queria dizer o seguinte, que orgulho ter alguém como você dentro da nossa casa e que felicidade, pra minha geração, ver um menino como você tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, sensato. Muito obrigado pela sua participação no BBB, mas muito obrigado pelo seu exemplo", disse Tadeu.

