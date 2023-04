BBB 23: Brothers criticam comportamento do Quarto Deserto: ''Lá pode tudo''

Após Jogo da Discórdia, Marvvila e Fred Nicácio disparam que sisters do Quarto Deserto podem fazer tudo no jogo e criticam atitudes

O Jogo da Discórdia rendeu na madrugada desta terça-feira, 04, na casa do BBB 23. Os brothers do Quarto Fundo do Mar conversaram sobre a dinâmica.

Marvvila e Fred Nicácio comentaram sobre as falas de Amanda durante o jogo. A cantora comentou sobre ter sido chamada de repetitiva por Amanda e relembrou que a sister sustentou um embate com Nicácio durante semanas no confinamento. O médico chamou Amanda de incoerente e disparou que a "hipocrisia reina nessa casa", destacando o motivo de ter chamado a sister de hipócrita.

Marvvila, então, concordou e opinou: "Lá pode tudo, do outro lado pode tudo. Só o que eu não entendo é que lá podem tudo. Lá podem sentir raiva, lá podem repetir o mesmo assunto, lá podem tudo".

"Lá pode sentir raiva, pode xingar, lá pode gritar, lá pode julgar", disse o médico.

"Pode julgar, pode apontar o dedo", comentou Domitila Barros. "Quando é no outro...", disparou Fred. "O mundo acaba", falou Marvvila, que enfrenta o décimo segundo paredão do BBB 23 com Amanda, Domitila e Larissa.

BBB 23: Reality terá três eliminações na próxima semana!

A produção do BBB 23 vai acelerar o jogo nos próximos dias! Com a grande final prevista para o dia 25 de abril, o reality show vai ganhar uma semana em modo acelerado! Na segunda-feira, 3, a área de comunicação da Globo confirmou que o jogo vai ficar agitado para entrar na reta final do reality show.

Na próxima semana, o jogo terá três eliminações e três provas do líder. Com tantas eliminações, os participantes vão dar poder aumentar ainda mais o prêmio final do grande campeão, que, atualmente, está no valor de R$ 2.170.000.

Os detalhes de quando vão acontecer as três eliminações ainda não foram revelados pela emissora. O que já se sabe é que a última festa do líder acontecerá nesta quarta-feira, 5, para a líder Aline Wirley.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!