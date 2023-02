BBB 23: Brothers cogitam acampar no Big Fone: "Pode ser coisa boa"

Sem saber que o Big Fone vai tocar, alguns brothers conversaram sobre a possibilidade de acampar em frente ao telefone

Ricardo e Marvvila conversaram na cozinha do BBB 23 sobre a possibilidade do Big Fone tocar nesta quinta-feira, 23.

O biomédico questionou a amiga: "E o Big Fone, será que toca?", perguntou ele. A cantora, então, cogitou a possibilidade de a voz dizer algo bom para quem atender ao chamado. "Pode ser que sim, você vai acampar? Dessa vez, pode ser coisa boa", disse a artista.

Os confinados não sabem, mas o Big fone tocará pela terceira vez nesta edição e quem atender terá o Poder Supremo. Este poder vai mexer com a formação do paredão. O participante poderá trocar qualquer pessoa que esteja no paredão, inclusive a indicação do líder, por outra pessoa.

A noite, durante o programa ao vivo, os participantes vão fazer uma nova prova do líder para definir a liderança da rodada. Porém, Key Alves, Gabriel Santana e Gustavo não vão participar da dinâmica devido à consequência da prova de resistência da semana passada.

Ranço de brother

Durante o raio-x, Ricardo desabafou sobre a sua relação com Cezar Black. Os dois até tentaram selar a paz durante a festa do líder, mas o climão ainda continua. Em seu vídeo, ele confessou que tem um 'rancinho' do brother.

"Ontem a gente trocou uma ideia pra ficar um clima mais leve na casa, mas deixei claro que, não só por isso, ele vai deixar de ser meu alvo, o jogo continua da mesma forma. Não tenho raiva, não tenho ódio de ninguém, mas tem aquele rancinho ainda", disse o biomédico.

