BBB 23: Boninho quebra o silêncio e se pronuncia sobre polêmica envolvendo Fred Nicácio: “A favor!”

Na manhã desta terça-feira, 28, Boninho (61), o big boss do BBB 23, quebrou o silêncio e veio a público para se pronunciar a respeito da polêmica que está rolando nas redes sociais envolvendo os ex-BBBs Gabriel Fop, Gui Napolitano e Bil Araújo, após eles debocharem da aparência de Fred Nicácio (34) na web.

Insatisfeitos com a permanência do jogador no programa, o trio resolveu se unir para planejar uma forma de acabar com a imagem do médico diante dos telespectadores, e para isso se apropriaram de um filtro no Instagram que deixa o rosto com o formato quadrado para zombar da harmonização facial feita pelo brother.

Ao ver as polêmicas, Boninho não hesitou e foi sincero ao dar sua opinião a respeito da atitude dos ex-BBBs. "Isso está com mais cara de 'a favor' [da permanência de Fred Nicácio]", comentou ele em um post da Rainha Matos, afirmando que o deboche dos ex-BBBs estava se transformando em torcida para Fred.

Vale ressaltar que, até o momento, a equipe de Fred Nicácio não emitiu nenhuma nota a respeito das ofensas envolvendo o brother.

O comentário do Boninho sobre os Ex BBBs fazendo campanha pro Dr. Fred sair: “Isso tá com mais cara de a favor” HAHAHAHA #BBB23pic.twitter.com/QENf4ZRZrD — Dantas (@Dantinhas) February 28, 2023

Assustou!

Ainda na manhã desta terça-feira, 28, Amanda ficou completamente desconcertada ao levar um susto da produção do BBB 23, enquanto se arrumava para ação de um patrocinador no confinamento.

É que a médica escutou um recado do Big Boss do reality show da Globo falando para ela arrumar a roupa. Ao lado de Aline Wirley, a paranaense se assustou ao ouvir seu nome e arrancou risadas dos brothers que estavam no cômodo.